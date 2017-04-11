Проверки на конечных остановках междугородных маршрутов

Они коснулись нескольких конечных станций междугородных маршрутов Унгены и Страшены, расположенных в секторе Буюканы.

В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения, допущенные водителями или механиками соответствующих маршрутов, и составлены протоколы. Были наложены штрафы за эксплуатацию транспортных средств с неисправным тормозным или рулевым механизмом, с техническими неисправностями, запрещенными правилами дорожного движения, за нарушения правил государственной регистрации транспортных средств, и изъяты номерные знаки.

Наложенные штрафы варьируют от 150 до 600 леев и три штрафных очка.

Полиция столицы предупреждает всех экономических агентов о необходимости правильной эксплуатации транспорта. Подобные проверки будет продолжаться во всех секторах Кишинева.