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12:05 (мск), источник: Noi.md

Проверки на конечных остановках междугородных маршрутов

Полиция столицы провела ряд внезапных проверок на конечных остановках междугородных маршрутов, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Они коснулись нескольких конечных станций междугородных маршрутов Унгены и Страшены, расположенных в секторе Буюканы.

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В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения, допущенные водителями или механиками соответствующих маршрутов, и составлены протоколы. Были наложены штрафы за эксплуатацию транспортных средств с неисправным тормозным или рулевым механизмом, с техническими неисправностями, запрещенными правилами дорожного движения, за нарушения правил государственной регистрации транспортных средств, и изъяты номерные знаки.

Наложенные штрафы варьируют от 150 до 600 леев и три штрафных очка.

Полиция столицы предупреждает всех экономических агентов о необходимости правильной эксплуатации транспорта. Подобные проверки будет продолжаться во всех секторах Кишинева.

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