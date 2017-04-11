Проверки на конечных остановках междугородных маршрутов
Полиция столицы провела ряд внезапных проверок на конечных остановках междугородных маршрутов, отмечает NOI.md.
Полиция столицы провела ряд внезапных проверок на конечных остановках междугородных маршрутов, отмечает NOI.md.
Они коснулись нескольких конечных станций междугородных маршрутов Унгены и Страшены, расположенных в секторе Буюканы.
В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения, допущенные водителями или механиками соответствующих маршрутов, и составлены протоколы. Были наложены штрафы за эксплуатацию транспортных средств с неисправным тормозным или рулевым механизмом, с техническими неисправностями, запрещенными правилами дорожного движения, за нарушения правил государственной регистрации транспортных средств, и изъяты номерные знаки.
Наложенные штрафы варьируют от 150 до 600 леев и три штрафных очка.
Полиция столицы предупреждает всех экономических агентов о необходимости правильной эксплуатации транспорта. Подобные проверки будет продолжаться во всех секторах Кишинева.