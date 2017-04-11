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11:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморском краевом суде сделают третью попытку собрать присяжных для «приморских партизан»

Заседание назначено на 12 апреля.

Источник: VLADNEWS

Завтра, 12 апреля, в Приморском краевом суде в 14:00 начнется очередная попытка формирования коллегии присяжных заседателей по делу «приморских партизан»; заседание состоится в закрытом режиме, сообщает корреспондент РИА VladNews. Отметим, это будет уже третье заседание по данному вопросу, первые два — 16 февраля и 15 марта — сорвались в связи с «недостаточным количеством» присяжных заседателей.

Напомним, на скамье подсудимых — пятеро жителей Приморья. Им вменяются следующие статьи: Илютиков — 105 и 162 УК РФ, Кириллов — 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун — 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун — 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин — 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных — это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии — 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ».

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