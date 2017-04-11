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11:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Навигация маломерных судов открывается в Приморье на этой неделе

С 15 апреля в заливе Петра Великого и всем морском побережье Приморья открывается навигация маломерных судов, сообщает ИА «Дейта».

«Выход на водные объекты разрешён маломерным судам, состоящим на учёте в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления судном», — напоминает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю также обращает особое внимание всех судоводителей, что перед выходом в море необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения.

«Сообщите родственникам информацию о вашем маршруте движения, о месте нахождения, времени прибытия — это поможет спасателям в поисках, если случится ЧП. Если Вы оказались в беде, звоните по телефону 101 — единому телефону пожарных и спасателей», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Анна Иваницына.

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