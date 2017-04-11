В Самарской области восстановили движение на размытом участке трассы М-5
Дорожные рабочие ликвидировали последствия размыва участка трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу, сообщает
Дорожные рабочие ликвидировали последствия размыва участка трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу, сообщает
Напомним, провал на федеральной дороге образовался в воскресенье, 9 апреля. Данный участок перекрыли, а весь транспорт отправили в объезд через села Старая Таволжанка, Алексеевка, Гвардейцы и Широченка.
Подрядная организация произвела отток воды, устранила просадки дорожного покрытия и установила барьерное ограждение. В настоящее время движение по восстановленному участку осуществляется в штатном режиме.