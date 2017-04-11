Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области восстановили движение на размытом участке трассы М-5

Дорожные рабочие ликвидировали последствия размыва участка трассы М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу, сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, провал на федеральной дороге образовался в воскресенье, 9 апреля. Данный участок перекрыли, а весь транспорт отправили в объезд через села Старая Таволжанка, Алексеевка, Гвардейцы и Широченка.

Подрядная организация произвела отток воды, устранила просадки дорожного покрытия и установила барьерное ограждение. В настоящее время движение по восстановленному участку осуществляется в штатном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В самарском Музее Лягушки делают экспонаты из монтажной пены, солёного хлеба и бутылок
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Суд признал Татфондбанк банкротом
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь