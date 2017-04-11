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12:16 (мск), источник: Афиша Daily

Путешественники выбрали лучшую авиакомпанию в мире

Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, получила награду Travelers" Choice 2017, которая присуждается на основе отзывов путешественников на TripAdvisor. Об этом говорится на сайте сервиса.

Источник: AP 2017

В качестве главных достоинств перевозчика пользователи TripAdvisor назвали экономкласс и первый класс Emirates.

Второе место рейтинга досталось национальной авиакомпании Сингапура — Singapore Airlines. Его пользователи сервиса отметили за вкусную еду и сервис на борту. Бразильский лоукостер Azul замкнул тройку.

В топ-10 также попали JetBlue Airways (США), Air New Zealand (Новая Зеландия), Korean Air (Южная Корея), Japan Airlines (Япония), Thai Smile (Таиланд), Alaska Airlines (США) и Garuda Indonesia (Индонезия).

Угадай авиакомпанию по логотипу

Проверьте, насколько вы опытный путешественник: угадаете ли вы авиакомпанию всего лишь по небольшой картинке?

Рейтинги Travellers Choise составляются экспертами TripAdvisor на основе отзывов путешественников. При создании списков учитывается качество и количество комментариев. До этого пользователи сервиса выбрали лучшие туристические направления мира. В топ-15 этого рейтинга попал Петербург.

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