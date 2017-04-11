Путешественники выбрали лучшую авиакомпанию в мире

В качестве главных достоинств перевозчика пользователи TripAdvisor назвали экономкласс и первый класс Emirates.

Второе место рейтинга досталось национальной авиакомпании Сингапура — Singapore Airlines. Его пользователи сервиса отметили за вкусную еду и сервис на борту. Бразильский лоукостер Azul замкнул тройку.

В топ-10 также попали JetBlue Airways (США), Air New Zealand (Новая Зеландия), Korean Air (Южная Корея), Japan Airlines (Япония), Thai Smile (Таиланд), Alaska Airlines (США) и Garuda Indonesia (Индонезия).

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