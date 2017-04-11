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11:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили поучаствовать в субботнике за угощения

Новосибирцам предложили помочь с уборкой парка имени Кирова на субботнике, сообщает информационный молодежный портал «Ты молод».

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили поучаствовать в субботнике за угощения, сообщает информационный молодежный портал «Ты молод».

Новосибирцам предложили помочь с уборкой парка имени Кирова. Субботник пройдет 15 апреля в парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. В добровольческой акции «Чистая территория» поучаствуют более 25 команд, трудовых отрядов и инициативных групп.

«Все участники акции получат значки Года экологии, а также смогут подкрепиться горячим чаем с угощением. Три лучших добровольческих отряда после окончания акции смогут покататься на аттракционах парка культуры и отдыха имени Кирова», — говорится в сообщении.

Организаторы пообещали предоставить весь необходимый инвентарь для уборки территории.

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