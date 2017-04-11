Более 500 мини-отелей в Крыму отключили от канализации за сброс нечистот в море

Об этом на заседании Совета министров РК сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

«Начиная с 13 февраля текущего года, мы проводим отключение незаконных врезок, проводим работу, связанную со штрафами. По состоянию на сегодня за невыполнение уведомления об устранении нарушений при отводе сточных вод по городам Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Евпатория произведено 517 отключений», — уточнил министр.

По информации Карпова, в результате проведенной в начале года инвентаризации было выявлено порядка двух тысяч абонентов, осуществляющих незаконный сброс неочищенных стоков в море.

«То есть четвертую часть таких абонентов мы уже отключили. Эта работа будет продолжена. Думаю, к началу курортного сезона мы максимально, сколько сможем, из этого количества отключим», — заверил глава МинЖКХ.

Как отметил Карпов, по результатам данной работы на данный момент объем сброса сточных вод в море уменьшен на 3 тысячи кубометров.