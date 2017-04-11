Министра Елену Мироненко оштрафовали из-за видео в инстаграме
Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.
Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.
Министра культуры Красноярского края Елену Мироненко оштрафовали за езду без ремня безопасности после видео в Instagram. Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.
Мироненко сама опубликовала на своей странице видео, на котором она, сидя на заднем сиденье автомобиля, представляет известного скрипача Вадима Репина. Внимание одного из
Как уточнили Newslab.ru в
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