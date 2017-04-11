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11:58 (мск), источник: Newslab.ru

Министра Елену Мироненко оштрафовали из-за видео в инстаграме

Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.

Источник: РИА "Новости"

Министра культуры Красноярского края Елену Мироненко оштрафовали за езду без ремня безопасности после видео в Instagram. Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.

Мироненко сама опубликовала на своей странице видео, на котором она, сидя на заднем сиденье автомобиля, представляет известного скрипача Вадима Репина. Внимание одного из интернет-пользователей привлекло то, что ни чиновница, ни музыкант не были пристегнуты ремнями безопасности. Сама Мироненко отреагировала на замечание с иронией, пожелав подписчикам «добра, позитива и чувства юмора».

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС города, к ним действительно поступило заявление от жителя Красноярска на незаконопослушных пассажиров. На основании видео полицейские провели проверку, в ходе которой факт нарушения подтвердился, поэтому водителя оштрафовали на 1 тыс. рублей, а Елену Мироненко — на 500 рублей. Второго пассажира, который является жителем другой страны, не смогли привлечь к ответственности по такой форме заявления, так как не было возможности вызвать его для объяснений.

В пресс-службе министерства культуры Красноярского края Newslab.ru пояснили, что Мироненко и ее водитель уже оплатили штрафы.

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Министра Елену Мироненко оштрафовали из-за видео в инстаграме
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