Министра Елену Мироненко оштрафовали из-за видео в инстаграме

Министра культуры Красноярского края Елену Мироненко оштрафовали за езду без ремня безопасности после видео в Instagram. Инцидент произошел еще две недели назад, жалобу на министра в полицию написал неравнодушный житель Красноярска.

Мироненко сама опубликовала на своей странице видео, на котором она, сидя на заднем сиденье автомобиля, представляет известного скрипача Вадима Репина. Внимание одного из интернет-пользователей привлекло то, что ни чиновница, ни музыкант не были пристегнуты ремнями безопасности. Сама Мироненко отреагировала на замечание с иронией, пожелав подписчикам «добра, позитива и чувства юмора».

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе полка ДПС города, к ним действительно поступило заявление от жителя Красноярска на незаконопослушных пассажиров. На основании видео полицейские провели проверку, в ходе которой факт нарушения подтвердился, поэтому водителя оштрафовали на 1 тыс. рублей, а Елену Мироненко — на 500 рублей. Второго пассажира, который является жителем другой страны, не смогли привлечь к ответственности по такой форме заявления, так как не было возможности вызвать его для объяснений.