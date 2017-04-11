Решать проблему с дамбой в Хабаровске мэрия будет через федеральные ведомства
Соответствующие запросы направлены в Минстрой и Минприроды.
Соответствующие запросы направлены в Минстрой и Минприроды.
Добиваться завершения строительства насосной станции и обустройства ливневой канализации у дамбы в Индустриальном районе Хабаровска городские власти будут через федеральный центр. Соответствующие запросы направлены в Минстрой и Минприроды РФ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
«На сегодняшний день не завершен объект “Очистные сооружения поверхностных стоков” в районе крытого ледового стадиона “Ерофей”, а также не выполнено в полном объеме обустройство ливневой канализации. Дамба перекрыла все участки, где вода могла уходить в Амур. Талая вода застаивается на территории района, местность заболачивается», — заявил заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.
Напомним, в этом году возникла угроза подтопления микрорайона Строитель, улицы Вахова и территории у арены «Ерофей»
Добавим также, что, по данным представителей Дальспецстроя, ливневая канализация микрорайонов Флегонтова и Строитель выполнена в соответствии с действующими нормами проектирования.