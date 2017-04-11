В Нижнем Новгороде состоится финал чемпионата по чтению вслух

Финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» пройдет в центральной районной библиотеке им. Т. Г. Шевченко 12 апреля, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В полуфинал по результатам народного голосования прошли 27 человек. За победу в финале будут бороться девять лучших чтецов. Каждый из них за отведенное время должен будет грамотно и артистично прочитать отрывок из выбранного «вслепую» художественного произведения.

В качестве жюри на мероприятии будут присутствовать журналист Константин Мильчин, издатель и публицист Борис Куприянов, а также основатель проекта «Открой рот» Михаил Фаустов. Победитель получит в подарок книги.