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12:13 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде состоится финал чемпионата по чтению вслух

В финале примут участие девять лучших чтецов среди старшеклассников.

Финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» пройдет в центральной районной библиотеке им. Т. Г. Шевченко 12 апреля, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В полуфинал по результатам народного голосования прошли 27 человек. За победу в финале будут бороться девять лучших чтецов. Каждый из них за отведенное время должен будет грамотно и артистично прочитать отрывок из выбранного «вслепую» художественного произведения.

В качестве жюри на мероприятии будут присутствовать журналист Константин Мильчин, издатель и публицист Борис Куприянов, а также основатель проекта «Открой рот» Михаил Фаустов. Победитель получит в подарок книги.

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