В Пасхальную ночь по Петербургу будут курсировать автобусы
Верующие смогут добраться на ночные службы на общественном транспорте.
Верующие смогут добраться на ночные службы на общественном транспорте.
В Пасхальную ночь, 16 апреля, по Петербургу пустят автобусы, сообщает
По данным компании, ночные автобусы будут ходить с полуночи до 06.00, а интервал их движения составит 30 минут. Соответствующие меры предприняты для удобства верующих, которые собираются посетить ночные службы.
Подробную информацию о ночном движении автобусов на Пасху можно узнать на сайте ГУП «Пассажиравтотранс».
С 30 апреля ночной транспорт начнет курсировать по городу по выходным на постоянной основе. Маршруты автобусов будут дублировать линии петербургского метрополитена.