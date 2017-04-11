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12:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Пасхальную ночь по Петербургу будут курсировать автобусы

Верующие смогут добраться на ночные службы на общественном транспорте.

Источник: РИА "Новости"

В Пасхальную ночь, 16 апреля, по Петербургу пустят автобусы, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Общественный транспорт будет ходить по 11 маршрутам.

По данным компании, ночные автобусы будут ходить с полуночи до 06.00, а интервал их движения составит 30 минут. Соответствующие меры предприняты для удобства верующих, которые собираются посетить ночные службы.

Подробную информацию о ночном движении автобусов на Пасху можно узнать на сайте ГУП «Пассажиравтотранс».

С 30 апреля ночной транспорт начнет курсировать по городу по выходным на постоянной основе. Маршруты автобусов будут дублировать линии петербургского метрополитена.

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