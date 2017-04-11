В Пасхальную ночь по Петербургу будут курсировать автобусы

В Пасхальную ночь, 16 апреля, по Петербургу пустят автобусы, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Общественный транспорт будет ходить по 11 маршрутам.

По данным компании, ночные автобусы будут ходить с полуночи до 06.00, а интервал их движения составит 30 минут. Соответствующие меры предприняты для удобства верующих, которые собираются посетить ночные службы.

Подробную информацию о ночном движении автобусов на Пасху можно узнать на сайте ГУП «Пассажиравтотранс».

С 30 апреля ночной транспорт начнет курсировать по городу по выходным на постоянной основе. Маршруты автобусов будут дублировать линии петербургского метрополитена.