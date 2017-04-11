В Молдове проходят тотальные проверки общественного транспорта

В процессе проведения инспекций, были найдены серьезные технические неисправности, связанные с поломками в тормозной системе и рулевым управлением. Инспекторы составили протоколы, и зафиксировали найденные нарушения.

Нарушившие правила эксплуатации, были оштрафованы от 150 до 600 леев.

Органы полиции просят водителей устранить все нарушения, для обеспечения безопасного движения. Проверки будут проведены в каждом секторе муниципия.