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12:34 (мск), источник: Индикатор

Ученые нашли структуры мозга, отвечающие за честность

Нейробиологи из Швейцарии и США выяснили, какая область мозга отвечают за выбор: поступать честно или с наибольшей выгодой для себя. О своем исследовании они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: AP 2017

В ходе эксперимента испытуемые (145 человек) принимали участие в игре, в которой могли увеличить свой выигрыш, если решали обмануть экспериментаторов. Так как сжульничать было легко, к обману прибегали довольно часто.

Многие люди принимали решение, обманывать или нет, в каждом случае отдельно. Они жульничали, но не всякий раз, когда могли это сделать
Мишель Маршаль
Профессор Цюрихского университета, один из авторов работы
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Частоту жульничества ученым удалось снизить более чем наполовину, стимулируя правую часть дорсолатеральной префронтальной зоны мозга постоянным током.

Однако у такого воздействия есть некоторые ограничения. Во-первых, снизить частоту жульничества таким образом можно, только если выгоду от него получает сам человек, а не кто-то другой. Во-вторых, оно не затрагивает другие типы поведения, например, готовность рисковать и импульсивность. Кроме того, поведение тех 8% испытуемых, которые использовали все возможности, чтобы обмануть, не изменилось.

«Это наблюдение позволяет предположить, что стимуляция снижает частоту обмана лишь у тех участников, которые оказывались перед моральной дилеммой, и не влияло на принятие решения теми, кто уверенно добивался максимальной выгоды», — пояснил соавтор работы, профессор Цюрихского университета Кристиан Руфф.

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