Ученые нашли структуры мозга, отвечающие за честность

В ходе эксперимента испытуемые (145 человек) принимали участие в игре, в которой могли увеличить свой выигрыш, если решали обмануть экспериментаторов. Так как сжульничать было легко, к обману прибегали довольно часто.

Многие люди принимали решение, обманывать или нет, в каждом случае отдельно. Они жульничали, но не всякий раз, когда могли это сделать

Частоту жульничества ученым удалось снизить более чем наполовину, стимулируя правую часть дорсолатеральной префронтальной зоны мозга постоянным током.

Однако у такого воздействия есть некоторые ограничения. Во-первых, снизить частоту жульничества таким образом можно, только если выгоду от него получает сам человек, а не кто-то другой. Во-вторых, оно не затрагивает другие типы поведения, например, готовность рисковать и импульсивность. Кроме того, поведение тех 8% испытуемых, которые использовали все возможности, чтобы обмануть, не изменилось.

«Это наблюдение позволяет предположить, что стимуляция снижает частоту обмана лишь у тех участников, которые оказывались перед моральной дилеммой, и не влияло на принятие решения теми, кто уверенно добивался максимальной выгоды», — пояснил соавтор работы, профессор Цюрихского университета Кристиан Руфф.