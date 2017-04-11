Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Объемы оказания высокотехнологической медицинской помощи в столице выросли за 2016 год в три раза. Об этом в ходе заседания президиума столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на определенные сложности, столичное здравоохранение демонстрирует определенные успехи. Очень важно, что повысилась доступность московского здравоохранения. Я имею в виду и поликлиническую, и стационарную помощь, в разы увеличилось оказание медицинской высокотехнологичной помощи, фактически в три раза», — сказал Собянин.

По его словам, растут все главные показатели, по которым определяется уровень здравоохранения во всем мире.

«В прошедшем году продолжительность жизни в Москве увеличилась до 77 лет, это качественно хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам. Улучшились показатели по младенческой, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам — все главные показатели, по которым определяется уровень состояния здравоохранения во всем мире», — пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что задач перед московским здравоохранением остается много.