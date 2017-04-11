Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Нейробиологи раскрыли природу боли
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:01 (мск), источник: ТАСС

Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что задач перед здравоохранением столицы остается много.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Объемы оказания высокотехнологической медицинской помощи в столице выросли за 2016 год в три раза. Об этом в ходе заседания президиума столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на определенные сложности, столичное здравоохранение демонстрирует определенные успехи. Очень важно, что повысилась доступность московского здравоохранения. Я имею в виду и поликлиническую, и стационарную помощь, в разы увеличилось оказание медицинской высокотехнологичной помощи, фактически в три раза», — сказал Собянин.

По его словам, растут все главные показатели, по которым определяется уровень здравоохранения во всем мире.

«В прошедшем году продолжительность жизни в Москве увеличилась до 77 лет, это качественно хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам. Улучшились показатели по младенческой, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам — все главные показатели, по которым определяется уровень состояния здравоохранения во всем мире», — пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что задач перед московским здравоохранением остается много.

«Предстоит решить проблемы, в частности, повышение заработной платы врачей, квалификации, материально-технической базы поликлиник и стационаров и целый ряд других вопросов», — отметил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: у РФ есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь