Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что задач перед здравоохранением столицы остается много.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что задач перед здравоохранением столицы остается много.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Объемы оказания высокотехнологической медицинской помощи в столице выросли за 2016 год в три раза. Об этом в ходе заседания президиума столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Несмотря на определенные сложности, столичное здравоохранение демонстрирует определенные успехи. Очень важно, что повысилась доступность московского здравоохранения. Я имею в виду и поликлиническую, и стационарную помощь, в разы увеличилось оказание медицинской высокотехнологичной помощи, фактически в три раза», — сказал Собянин.
По его словам, растут все главные показатели, по которым определяется уровень здравоохранения во всем мире.
«В прошедшем году продолжительность жизни в Москве увеличилась до 77 лет, это качественно хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам. Улучшились показатели по младенческой, материнской смертности, онкологии, инфарктам, инсультам — все главные показатели, по которым определяется уровень состояния здравоохранения во всем мире», — пояснил мэр.
Собянин подчеркнул, что задач перед московским здравоохранением остается много.
«Предстоит решить проблемы, в частности, повышение заработной платы врачей, квалификации,