«Я отложила бутерброд и составила график питания»: истории участниц конкурса «Мисс Россия»

Источник: РИА "Новости"

15 апреля в концертном зале «Барвиха» в Подмосковье 50 конкурсанток поборются за звание «Мисс Россия». Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». По правилам конкурса претендентки должны иметь российское гражданство, рост — не ниже 173 см, им не должно быть меньше 18 или больше 23 лет. При этом пышные формы — не помеха для участия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BStb9XFhKG-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T15:31:28+00:00">Апр 10 2017 в 8:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«У нас не модельный конкурс, у нас конкурс красоты, поэтому мы приветствуем девушек с формами, но, чтобы это выглядело, все-таки, гармонично, — сказала генеральный директор национального конкурса “Мисс Россия” Лариса Тихонова. — Мы с удовольствием примем любую девушку, которая проходит по критериям (рост и возраст — прим. ТАСС)». Тем не менее до сих пор заявок на участие от девушек размера plus size не поступало, добавила она. Директор конкурса связывает это с общепринятыми стандартами красоты и со стереотипами, которые «мы еще не преодолели».

Тихонова с сожалением отметила, что в этом году в конкурсе не примут участие представительницы кавказских республик. «В прошлом году были две девушки, которые очень достойно выступили. Но, к сожалению, как-то так вышло, что в социальных сетях соотечественники не сильно радовались их успехам. Возможно, из-за этого, в этом году, получилось так, что нет у нас девушек из кавказских республик», — сказала она. Что касается остальных регионов, они, по словам директора конкурса, представлены достаточно хорошо. В этом году за корону впервые поборются представительницы Сыктывкара и Сахалина. 90-летняя история конкурса «Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведен в Париже в 1927 году, изначально красавиц выбирали только из числа эмигранток. После начала Второй мировой войны конкурс перестал проводиться и был возрожден только в 1989 году под названием «Мисс СССР». С этого момента состязание ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Среди обладательниц титула «Мисс Россия» — Оксана Федорова, Виктория Лопырева, Татьяна Котова и другие. В прошлом году конкурс выиграла 18-летняя представительница Тюмени Яна Добровольская. ТАСС поговорил с четырьмя участницами, чтобы узнать, что они думают о своих соперницах, как готовились к конкурсу и чего ждут от него. Счастливая обладательница 120 бабушек и дедушек Альбина Ахтямова родилась в небольшом селе Красноусольский Республики Башкортостан.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.19889502762431% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSjuWsjB19l/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Top-50 of Miss Russia-2017 (@albina_akhtyamova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-06T20:59:49+00:00">Апр 6 2017 в 1:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

По ее словам, родители с детства учили ее делать все с максимальной отдачей. Это помогло девушке окончить с медалью школу, а затем с красным дипломом Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет. Сейчас Альбина учится в магистратуре. Девушка совмещает работу модели в студии «Bashkirian Beauty» и координатора благотворительного фонда «Старость в радость-Уфа», где ее подопечными являются 120 пожилых женщин и мужчин. Как и многие девочки Атямова с детства мечтала почувствовать себя красавицей, которую показывают по телевизору, но цели такой никогда перед собой не ставила. «Считаю, что главная красота — она внутри. Поэтому ездила к бабушкам и дедушкам, отдаваясь этому делу без остатка», — рассказывает девушка. Но в последнее время, по ее словам, привлечь волонтеров в фонд становится все труднее. И Альбина начала искать возможности заявить о фонде и привлечь внимание к его работе.

Подсказали мои же подопечные старички: иди, говорят, красавица, на главный конкурс. Альбина Ахтямова

«Я подумала: почему бы и нет? Я уже представляла свой вуз на всероссийском конкурсе “Краса Студенчества России-2016”. К тому же, перед глазами был опыт Гульнур Зиннатовой, финалистки прошлого года. Решила попробовать. В агентстве мою идею поддержали, помогли. И вот я здесь», — делится участница конкурса. По словам Ахтямовой, чтобы попасть в заветный топ-50, ей пришлось постараться. Из оргкомитета девушке написали, что лицо у нее интересное, но надо стать более подтянутой.

Как раз в тот момент, я собиралась съесть бутерброд. Отложила я его и в тот же день составила график питания, стала больше заниматься спортом. Альбина Ахтямова

Благодаря целеустремленности за полгода девушке удалось добиться вдохновляющих результатов. Альбина уже познакомилась со всеми участницами. «Они такие разные, талантливые и красивые! — отмечает девушка. — Но по-настоящему сблизились мы с представительницей республики Саха Якутия Анжеликой Назаровой, с москвичкой Ксенией Александровой и с Ольгой Николаевой (Московская область)».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BR2eYL4hvyq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Top-50 of Miss Russia-2017 (@albina_akhtyamova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-20T07:14:23+00:00">Мар 20 2017 в 12:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

По мнению Ахтямовой победить должна самая достойная: ведь ей выпадет шанс представить страну на международном конкурсе красоты, «а это не только почетно, но и ответственно».

Я понимаю, что в случае победы жизнь изменится кардинально. Но это будут только перемены к лучшему! Альбина Ахтямова

Спортсменка, будущий военный врач и просто красавица Анастасия Аммосова провела дошкольные годы в небольшом городе Ртищево Саратовской области. Школу окончила с золотой медалью. У девушки целый набор спортивных достижений: кандидат в мастера спорта по самбо, третий взрослый разряд по легкой атлетике, второй взрослый разряд по плаванию и золотой значок ГТО. Хорошо стреляет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.15625% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRO9XKPhJLw/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анастасия Аммосова (@anastasiya_ammosova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T22:55:30+00:00">Мар 4 2017 в 2:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

В 2016 году девушка поступила в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, где учится на военного врача. Ради участия в конкурсе Аммосова пропустила три недели в университете. Но девушка очень не хотела бросать учебу или отстать, поэтому для нее составили индивидуальный учебный план с графиком отчетности по предметам. «Надеюсь в скором времени наверстать упущенное», — говорит она. Уже больше двух недель участница из Саратовской области и другие финалистки живут в парк-отеле «Империал». Девушки вместе занимаются и отдыхают. «Девочки все разные — от возраста и характера до рода занятий и увлечений, — отмечает Аммосова. — Я думаю, что окружающие меня девушки — целеустремленные и способны многого добиться».

Я отличаюсь от остальных девочек тем, что не занималась модельной деятельностью и еще не участвовала ни в каких конкурсах красоты, как большинство из них. Анастасия Аммосова

«Я считаю, что конкурс “Мисс Россия 2017” должна выиграть именно я, потому что уверена в своих силах быть лучшей среди участниц, — говорит Анастасия. — Постараюсь достойно представить Россию перед мировым сообществом на конкурсе “Мисс Мира” и забрать корону у Пуэрто-Рико».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSZB8ZMBHGl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анастасия Аммосова (@anastasiya_ammosova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-02T17:19:20+00:00">Апр 2 2017 в 10:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> На конкурс национального костюма Анастасия Аммосова представила выходную одежду жительницы Саратовской губернии конца XIX века

Начинающий дизайнер одежды и ресторатор Уроженка Сыктывкара (Республика Коми) Любовь Варпиотас говорит, что к участию в конкурсе ее подтолкнули близкие. «Мне всегда говорили, что стоит попробовать. И вдруг я решилась, заполнила анкету. Меня сразу пригласили в Москву на кастинг», — рассказывает девушка. По ее словам, когда родные узнали, что она прошла в финал, радовались даже больше самой участницы. Несмотря на юный возраст, Любовь уже успела побывать владельцем студии печати на холсте. После этого она занялась разработкой собственной линии одежды и открытием ресторана в Санкт-Петербурге. Бизнес-процесс не останавливается даже из-за отъезда девушки в Москву на конкурс. «Рабочие вопросы решаю по телефону. Кроме того, помимо меня есть люди, которые в мое отсутствие занимаются делами», — объясняет она. Собственное дело девушка совмещает с учебой в институте на заочном отделении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSn8E-mFb8L/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liubov Varpiotas (@varpiotas)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-08T12:16:41+00:00">Апр 8 2017 в 5:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Участница из Коми увлекается вокалом и диджеингом, любит путешествовать. Умеет профессионально сделать макияж. «К отборочным турам я всегда готовилась сама, во-первых, я визажист, во-вторых, по-моему, девушка должна уметь собрать себя всегда, на то мы и есть девушки», — уверена Варпиотас. Любовь отмечает, что все участницы абсолютно разные, начиная от внешности и заканчивая внутренним миром. «Каждая интересная личность, на мой взгляд. Но не каждая близка мне по духу и мировоззрению. Ведь каждый человек уникален и индивидуален. И еще я считаю себя человеком с очень сильным характером», — добавляет она. «На мой взгляд, победитель должен быть очень целеустремленным, самодостаточным и умным человеком. Не только профессионально, а “по жизни” умным, уметь защищать себя, свою семью и свою Родину! И знать, чего хочет от жизни и прежде всего от себя! И я считаю, что я именно такой человек!



Победа — это очень большой успех, большая ответственность. Жизнь будет однозначно насыщенней, ярче и интересней», — уверена девушка. Что общего у пчел и фортепиано Анастасия Толстая родом из города-курорта Анапа. В раннем детстве дедушка увлек ее пчеловодством. Будучи еще ребенком Анастасия освоила все этапы получения меда и даже собственноручно откачивала его. Еще одно увлечение Толстой — музыка. «Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано», — говорит она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSrAxjrBf77/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Tolstaya (@anastasiatolstaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-09T16:55:27+00:00">Апр 9 2017 в 9:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Сегодня Анастасия — студентка экономического факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Университет занимает 80% моего времени, — рассказывает девушка. — Конечно же, трехнедельная подготовка к конкурсу на данном этапе не совсем совместима с ежедневными занятиями в вузк, но я стараюсь проводить свободное время с пользой — читаю тот материал, который нам дают преподаватели во время моего отсутствия». На конкурс участница попала по приглашению организаторов. «Дирекция конкурса заметила мой аккаунт в Instagram, написала мне, и я согласились пройти кастинг», — объясняет она.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRlVjPSB7X6/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Tolstaya (@anastasiatolstaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-13T15:30:09+00:00">Мар 13 2017 в 8:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Девушка уверяет, что никак специально не готовилась к кастингу. «Музыкальная школа, университет, углубленное изучение иностранного языка, занятия спортом — это и есть подготовка, которая длилась не один год», — считает она. Анастасия отмечает, что ее соперницы не только красивые, но и очень талантливые девушки. «Могу с уверенностью сказать, что конкуренция достойная, — добавляет она. — Каждая красавица индивидуальна». Несмотря на это, Толстая надеется одержать победу и завоевать титул «Мисс Россия».

Мне бы хотелось доказать самой себе и моим друзьям, что мечта может стать реальностью и если поставить цель и планомерно идти к ней, то все обязательно получится! Если хочешь и веришь — обязательно победишь! Анастасия Толстая