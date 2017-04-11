«Я отложила бутерброд и составила график питания»: истории участниц конкурса «Мисс Россия»
Девушки рассказали, как попали на конкурс, что ждут от него и что думают о своих соперницах.
Девушки рассказали, как попали на конкурс, что ждут от него и что думают о своих соперницах.
15 апреля в концертном зале «Барвиха» в Подмосковье 50 конкурсанток поборются за звание «Мисс Россия». Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
По правилам конкурса претендентки должны иметь российское гражданство, рост — не ниже 173 см, им не должно быть меньше 18 или больше 23 лет. При этом пышные формы — не помеха для участия.
«У нас не модельный конкурс, у нас конкурс красоты, поэтому мы приветствуем девушек с формами, но, чтобы это выглядело,
Директор конкурса связывает это с общепринятыми стандартами красоты и со стереотипами, которые «мы еще не преодолели».
Тихонова с сожалением отметила, что в этом году в конкурсе не примут участие представительницы кавказских республик. «В прошлом году были две девушки, которые очень достойно выступили. Но, к сожалению,
Что касается остальных регионов, они, по словам директора конкурса, представлены достаточно хорошо. В этом году за корону впервые поборются представительницы Сыктывкара и Сахалина.
90-летняя история конкурса
«Мисс Россия» — ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые был проведен в Париже в 1927 году, изначально красавиц выбирали только из числа эмигранток. После начала Второй мировой войны конкурс перестал проводиться и был возрожден только в 1989 году под названием «Мисс СССР». С этого момента состязание ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Среди обладательниц титула «Мисс Россия» — Оксана Федорова, Виктория Лопырева, Татьяна Котова и другие. В прошлом году конкурс выиграла 18-летняя представительница Тюмени Яна Добровольская.
ТАСС поговорил с четырьмя участницами, чтобы узнать, что они думают о своих соперницах, как готовились к конкурсу и чего ждут от него.
Счастливая обладательница 120 бабушек и дедушек
Альбина Ахтямова родилась в небольшом селе Красноусольский Республики Башкортостан.
По ее словам, родители с детства учили ее делать все с максимальной отдачей. Это помогло девушке окончить с медалью школу, а затем с красным дипломом Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет. Сейчас Альбина учится в магистратуре. Девушка совмещает работу модели в студии «Bashkirian Beauty» и координатора благотворительного фонда «Старость в радость-Уфа», где ее подопечными являются 120 пожилых женщин и мужчин.
Как и многие девочки Атямова с детства мечтала почувствовать себя красавицей, которую показывают по телевизору, но цели такой никогда перед собой не ставила. «Считаю, что главная красота — она внутри. Поэтому ездила к бабушкам и дедушкам, отдаваясь этому делу без остатка», — рассказывает девушка.
Но в последнее время, по ее словам, привлечь волонтеров в фонд становится все труднее. И Альбина начала искать возможности заявить о фонде и привлечь внимание к его работе.
Подсказали мои же подопечные старички: иди, говорят, красавица, на главный конкурс.
«Я подумала: почему бы и нет? Я уже представляла свой вуз на всероссийском конкурсе “Краса Студенчества России-2016”. К тому же, перед глазами был опыт Гульнур Зиннатовой, финалистки прошлого года. Решила попробовать. В агентстве мою идею поддержали, помогли. И вот я здесь», — делится участница конкурса.
По словам Ахтямовой, чтобы попасть в заветный топ-50, ей пришлось постараться. Из оргкомитета девушке написали, что лицо у нее интересное, но надо стать более подтянутой.
Как раз в тот момент, я собиралась съесть бутерброд. Отложила я его и в тот же день составила график питания, стала больше заниматься спортом.
Благодаря целеустремленности за полгода девушке удалось добиться вдохновляющих результатов.
Альбина уже познакомилась со всеми участницами. «Они такие разные, талантливые и красивые! — отмечает девушка. — Но
По мнению Ахтямовой победить должна самая достойная: ведь ей выпадет шанс представить страну на международном конкурсе красоты, «а это не только почетно, но и ответственно».
Я понимаю, что в случае победы жизнь изменится кардинально. Но это будут только перемены к лучшему!
Спортсменка, будущий военный врач и просто красавица
Анастасия Аммосова провела дошкольные годы в небольшом городе Ртищево Саратовской области. Школу окончила с золотой медалью. У девушки целый набор спортивных достижений: кандидат в мастера спорта по самбо, третий взрослый разряд по легкой атлетике, второй взрослый разряд по плаванию и золотой значок ГТО. Хорошо стреляет.
В 2016 году девушка поступила в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, где учится на военного врача.
Ради участия в конкурсе Аммосова пропустила три недели в университете. Но девушка очень не хотела бросать учебу или отстать, поэтому для нее составили индивидуальный учебный план с графиком отчетности по предметам. «Надеюсь в скором времени наверстать упущенное», — говорит она.
Уже больше двух недель участница из Саратовской области и другие финалистки живут в
Я отличаюсь от остальных девочек тем, что не занималась модельной деятельностью и еще не участвовала ни в каких конкурсах красоты, как большинство из них.
«Я считаю, что конкурс “Мисс Россия 2017” должна выиграть именно я, потому что уверена в своих силах быть лучшей среди участниц, — говорит Анастасия. — Постараюсь достойно представить Россию перед мировым сообществом на конкурсе “Мисс Мира” и забрать корону у Пуэрто-Рико».
Начинающий дизайнер одежды и ресторатор
Уроженка Сыктывкара (Республика Коми) Любовь Варпиотас говорит, что к участию в конкурсе ее подтолкнули близкие. «Мне всегда говорили, что стоит попробовать. И вдруг я решилась, заполнила анкету. Меня сразу пригласили в Москву на кастинг», — рассказывает девушка. По ее словам, когда родные узнали, что она прошла в финал, радовались даже больше самой участницы.
Несмотря на юный возраст, Любовь уже успела побывать владельцем студии печати на холсте. После этого она занялась разработкой собственной линии одежды и открытием ресторана в
Участница из Коми увлекается вокалом и диджеингом, любит путешествовать. Умеет профессионально сделать макияж. «К отборочным турам я всегда готовилась сама,
Любовь отмечает, что все участницы абсолютно разные, начиная от внешности и заканчивая внутренним миром. «Каждая интересная личность, на мой взгляд. Но не каждая близка мне по духу и мировоззрению. Ведь каждый человек уникален и индивидуален. И еще я считаю себя человеком с очень сильным характером», — добавляет она.
«На мой взгляд, победитель должен быть очень целеустремленным, самодостаточным и умным человеком. Не только профессионально, а “по жизни” умным, уметь защищать себя, свою семью и свою Родину! И знать, чего хочет от жизни и прежде всего от себя! И я считаю, что я именно такой человек!
Победа — это очень большой успех, большая ответственность. Жизнь будет однозначно насыщенней, ярче и интересней», — уверена девушка.
Что общего у пчел и фортепиано
Анастасия Толстая родом из
Еще одно увлечение Толстой — музыка. «Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано», — говорит она.
Сегодня Анастасия — студентка экономического факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Университет занимает 80% моего времени, — рассказывает девушка. — Конечно же, трехнедельная подготовка к конкурсу на данном этапе не совсем совместима с ежедневными занятиями в вузк, но я стараюсь проводить свободное время с пользой — читаю тот материал, который нам дают преподаватели во время моего отсутствия».
На конкурс участница попала по приглашению организаторов. «Дирекция конкурса заметила мой аккаунт в Instagram, написала мне, и я согласились пройти кастинг», — объясняет она.
Девушка уверяет, что никак специально не готовилась к кастингу. «Музыкальная школа, университет, углубленное изучение иностранного языка, занятия спортом — это и есть подготовка, которая длилась не один год», — считает она.
Анастасия отмечает, что ее соперницы не только красивые, но и очень талантливые девушки. «Могу с уверенностью сказать, что конкуренция достойная, — добавляет она. — Каждая красавица индивидуальна».
Несмотря на это, Толстая надеется одержать победу и завоевать титул «Мисс Россия».
Мне бы хотелось доказать самой себе и моим друзьям, что мечта может стать реальностью и если поставить цель и планомерно идти к ней, то все обязательно получится! Если хочешь и веришь — обязательно победишь!
«Конкурс “Мисс Россия” — прекрасный шанс проявить себя! — уверена участница из Анапы. — Это невероятная возможность заявить о себе, попробовать себя в
Тамара Казарина