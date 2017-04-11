WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
В Индии студент медицинского колледжа Випин Кхадсе (Vipin Khadse) успешно принял роды в поезде благодаря советам, которые по WhatsApp присылали ему более опытные коллеги, сообщает Daily Mail.
В Индии студент медицинского колледжа Випин Кхадсе (Vipin Khadse) успешно принял роды в поезде благодаря советам, которые по WhatsApp присылали ему более опытные коллеги, сообщает Daily Mail.
7 апреля в поезде Ахмедабад — Пури у беременной девушки начались схватки. На просьбу проводников помочь принять роды 24-летний Кхадсе откликнулся не сразу. Он надеялся, что в поезде найдется профессиональный медик.
Когда квалифицированного специалиста поблизости не оказалось, он
Появившийся на свет малыш не дышал, студенту пришлось сделать ему искусственное дыхание.
После того как поезд прибыл на станцию, женщину передали в руки врачей. Родственники роженицы, которая происходит из крайне бедной семьи, поблагодарили Кхадсе, дав ему 101 рупию в качестве благодарности (примерно 90 рублей).