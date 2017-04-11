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14:01 (мск), источник: Lenta.Ru

WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде

В Индии студент медицинского колледжа Випин Кхадсе (Vipin Khadse) успешно принял роды в поезде благодаря советам, которые по WhatsApp присылали ему более опытные коллеги, сообщает Daily Mail.

7 апреля в поезде Ахмедабад — Пури у беременной девушки начались схватки. На просьбу проводников помочь принять роды 24-летний Кхадсе откликнулся не сразу. Он надеялся, что в поезде найдется профессиональный медик.

Когда квалифицированного специалиста поблизости не оказалось, он все-таки предложил помощь. С собой у него оказались некоторые медицинские инструменты. Кхадсе не был уверен в своих силах, и он решил через мессенджер связаться со старшими товарищами.

Появившийся на свет малыш не дышал, студенту пришлось сделать ему искусственное дыхание.

После того как поезд прибыл на станцию, женщину передали в руки врачей. Родственники роженицы, которая происходит из крайне бедной семьи, поблагодарили Кхадсе, дав ему 101 рупию в качестве благодарности (примерно 90 рублей).

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