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13:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Автобусную остановку в Иркутске переименуют в честь Евгения Евтушенко

Остановка общественного транспорта «Болотная» в мкр-не Юбилейном в Иркутске может получить название «Библиотека имени Евгения Евтушенко».

Напомним, рядом располагается библиотека № 20, которой на днях было присвоено имя знаменитого поэта. Об этом 11 апреля 2017 года сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников во время посещения этой библиотеки.

В 2017 году библиотека № 20 отметит 65-летие. Она открылась в 52 году в поселке строителей Иркутской ГЭС. В 1984 году была переведена в новое просторное помещение в мкр. Юбилейный. В 1994 году библиотеке присвоен статус Дома семейного чтения.

В юбилейный год и в связи с присвоением библиотеке имени Евгения Евтушенко городские власти уделят зданию, где располагается библиотека, особенное внимание. В этом году здесь будет отремонтируют кровли, проведут косметический ремонт конференц-зала. У входа в библиотеку появится пандус для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Мэрия также планирует провести конкурс для граффитистов, которые украсят фасад библиотеки стихами Евгения Евтушенко.

«Каждая библиотека нуждается во внимании, где-то ремонт сделать, другую помощь оказать. Но поскольку этой библиотеке присвоено имя знаменитого поэта, нашего земляка Евгения Евтушенко, а в этом году она к тому же отмечает юбилей, к этому событию мы постараемся в память о поэте сделать особенный подарок библиотеке и тем людям, которые будут сюда приходить», — подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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