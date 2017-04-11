Автобусную остановку в Иркутске переименуют в честь Евгения Евтушенко

Напомним, рядом располагается библиотека № 20, которой на днях было присвоено имя знаменитого поэта. Об этом 11 апреля 2017 года сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников во время посещения этой библиотеки.

В 2017 году библиотека № 20 отметит 65-летие. Она открылась в 52 году в поселке строителей Иркутской ГЭС. В 1984 году была переведена в новое просторное помещение в мкр. Юбилейный. В 1994 году библиотеке присвоен статус Дома семейного чтения.

В юбилейный год и в связи с присвоением библиотеке имени Евгения Евтушенко городские власти уделят зданию, где располагается библиотека, особенное внимание. В этом году здесь будет отремонтируют кровли, проведут косметический ремонт конференц-зала. У входа в библиотеку появится пандус для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Мэрия также планирует провести конкурс для граффитистов, которые украсят фасад библиотеки стихами Евгения Евтушенко.