Названа дата начала половодья в Новосибирской области

В это время уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Для минимизации последствий подтопления дачных участков, расположенных в пойме Оби, разработан специальный план. Кроме того, чаша Новосибирского водохранилища подготовлена для приема паводковых вод с гор Алтая. Сейчас Новосибирская ГЭС осуществляет сброс воды в соответствии с утвержденным графиком.

По словам Орлова, возможно осложнение паводковой обстановки на территории 16 населенных пунктов в 10 районах области — Искитимском, Коченевском, Краснозерском, Карасукском, Тогучинском, Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском, Северном и Кыштовском. В Новосибирске подтопление грозит садовым обществам в Первомайском, Советском и Кировском районах. Это прежде всего «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость», «Дорожник», «Театральный» и «Здоровье».

«Мы ожидаем в конце второй декады апреля и в начале третьей активное снеготаяние практически на всех реках в Новосибирской области. В Барнауле уже идет подъем уровня воды, соответственно, начинается период ледохода по реке Обь. С учетом изменений погоды мы приводим в готовность к реагированию силы и средства в населенных пунктах с 15 апреля», — сообщил VN.ru начальник регионального ГУ МЧС РФ.

Накануне, 10 апреля, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил усилить межведомственное взаимодействие по вопросам прохождения паводка и провести работу по защите населения. Ранее в СМИ появилась информация, что за плохую подготовку к паводку глав районов и руководство служб ГО и ЧС на местах могут привлечь к уголовной ответственности.