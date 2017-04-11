Похолодание ждет нижегородцев на Пасху

Днем столбики термометра поднимутся до отметки в +14 градусов и незначительно опустятся ночью — до +10 градусов. Ветер южный, 3−6 метров в секунду. Небольшие дожди синоптики прогнозируют в конце недели, при небольшом понижении температуры: она будет колебаться от +5 до +8 градусов. Однако ближайшие выходные не порадуют нижегородцев теплом, в субботу температура воздуха понизится до +1 градуса, и, возможно, пройдет дождь со снегом.