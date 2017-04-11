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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

Посадку миллионного дерева в Минске приурочат ко Дню Земли

11 апреля, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Посадку миллионного дерева в Минске приурочат ко Дню Земли, который отмечается 24 апреля, сообщила заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Дубик напомнила, что в столице проводится акция «Миллион деревьев Минску». Символическую посадку миллионного дерева планируется провести в торжественной обстановке в одном из городских парков или скверов с привлечением общественности 22 апреля.

Всего с 1994 года в столице высажено около 990 тыс. деревьев, озеленение территорий продолжается.

Месячник по благоустройству, наведению порядка и озеленению территорий проходит в столице с 20 марта. Мингорисполком приглашает всех горожан принять активное участие в этих мероприятиях, участников субботников обеспечат необходимым инвентарем и саженцами. Посадка деревьев проводилась и во время традиционной добровольной акции «Неделя леса». 8 апреля Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды организовал акцию в микрорайоне Сосны, который больше всего пострадал от летних ураганов.

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