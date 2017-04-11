Опровергнут миф о первом животном на Земле

Морские губки (Porifera) — многоклеточные беспозвоночные организмы — являются одной из древнейших форм жизни. Из-за простого строения их тела считалось, что они являются предками всех других животных на Земле. Однако результаты некоторых исследований показывали, что на самом деле самыми древними животными являются гребневики — более сложные, чем губки, существа.

Эта точка зрения подвергалась сомнению, поскольку другие биологи не находили ее подтверждения, и вопрос, кто был первым из этих двух беспозвоночных, оставался открытым.

Для оценки генетических различий, которые показывают, насколько одни виды родственны другим, используют матрицы генетических расстояний. Например, при анализе гена А ученые сравнивают его с генами B и C и определяют, какие из пар наиболее похожи друг на друга. Чем меньше подобие, тем больше генетическое расстояние, а значит, тем менее родственны гены. На основе полученных таким образом результатов выстраиваются филогенетические деревья — схемы, отражающие эволюционные взаимосвязи между организмами.

В новой работе ученые проанализировали геномы различных животных, чтобы измерить филогенетический сигнал, который показывает, какой из двух видов более близок к третьему. Для этого они оценили уровень подобия тысяч генов, принадлежащих 58 видам позвоночных животных, 103 видам растений и 86 видам дрожжей. Исследователи пришли к выводу, что, если взять для сравнения небольшие группы генов, то это может привести к различным результатам. Этим и объясняется, почему различные научные работы, в ходе которых пытались определить первое появившееся животное, противоречили друг другу.

Учитывая это, исследователи с высокой точностью определили самую древнюю ветвь животных. Для этого они проверили три различных гипотезы: гребневики появились раньше губок и других животных; губки появились раньше гребневиков и других животных; губки с гребневиками появились позже других животных. Исследователи измерили филогенетические сигналы и выяснили, что большая доля анализируемых генов поддерживает первую гипотезу.