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13:26 (мск), источник: VN.ru

Тотальный диктант-2017: названы первые результаты

Организаторы «Тотального диктанта» подвели предварительные итоги акции и назвали самые сложные слова, при написании которых чаще всего ошибались участники. Количество отличников в этом году составило 10%, а самым сложным словом оказалось слово «коньяк».

Слова «коньяк» и «стерлядь» вызвали у россиян больше всего вопросов во время Тотального диктанта-2017. Об этом сообщила председатель экспертного совета проекта Наталья Кошкарева на пресс-конференции в ТАСС.

— Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — «стерлядь» и «коньяк». Я думаю, что в слове «коньяк» допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что «коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком!

Вторым самым сложным словом оказалось слово «стерлядь». Участники Тотального диктанта написали так много вариантов названия этой рыбы, что «трудно было бы все их перечислить», — добавила Кошкарева.

Как сообщил VN.ru координатор по работе с площадками Тотального диктанта в Новосибирске Артем Веселов, в столице Сибири диктант написали чуть более 7 тысяч человек. «По предварительным данным, пятерки в Новосибирске получили около 10 процентов участников. Остальные данные не разглашаются», — добавил Артем. По сравнению с прошлым годом, количество «отличников» в Новосибирске заметно выросло. В 2016 году высший балл получил лишь 1% участников.

Добавим, что самому пожилому участнику образовательной акции недавно исполнилось 102 года.

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