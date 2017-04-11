В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу среди детей
В Челябинской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ среди детского населения.
В Челябинской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ среди детского населения.
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» в
«Идет снижение заболеваемости, но пока показатели все равно остаются выше эпидпорога», — отмечают в ведомстве.
В данном случае не приостанавливают учебный процесс во всех школах, закрыть на карантин могут отдельные классы.
«Руководитель каждого учебного заведения самостоятельно принимает решение о закрытии класса на карантин при превышении уровня заболеваемости на 20%», — пояснила заместитель министра образования региона Елена Коузова.
Если в классе не вводится карантин при большом количестве заболевших, то нужно обратиться к директору с письменным заявлением и со ссылкой на данную норму п. 9.7. СП 3.1.2.3117−13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и указанием на процент заболевших в классе.
Если обращение в администрацию школы не дало результата, родители могут обратиться в Роспотребнадзор с просьбой принять решение о введении карантина.