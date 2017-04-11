В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу среди детей

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, с 3 по 9 апреля в Челябинской области зафиксировано превышение эпидпорога среди детей до 2 лет — на 3,7%, дошкольников — на 13,6%, школьников до 14 лет — на 24,5%. В категории от 15 лет и старше заболеваемость ниже эпидпорога на 2,03%.

«Идет снижение заболеваемости, но пока показатели все равно остаются выше эпидпорога», — отмечают в ведомстве.

В данном случае не приостанавливают учебный процесс во всех школах, закрыть на карантин могут отдельные классы.

«Руководитель каждого учебного заведения самостоятельно принимает решение о закрытии класса на карантин при превышении уровня заболеваемости на 20%», — пояснила заместитель министра образования региона Елена Коузова.

Если в классе не вводится карантин при большом количестве заболевших, то нужно обратиться к директору с письменным заявлением и со ссылкой на данную норму п. 9.7. СП 3.1.2.3117−13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и указанием на процент заболевших в классе.

Если обращение в администрацию школы не дало результата, родители могут обратиться в Роспотребнадзор с просьбой принять решение о введении карантина.