Омичей приглашают на бесплатную ярмарку в СКК имени Блинова

Бесплатная ярмарка Ogorod freemarket пройдёт в СКК им. Блинова с 13 по 15 апреля.

Омичи смогут принести на неё свои вещи, в том числе одежду, игрушки, книги (буккроссинг), сувениры, украшения и предметы творчества. Исключение составляют верхняя одежда и обувь. Разумеется, всё должно быть чистым и не требовать ремонта. Сначала участники ярмарки передают вещи организаторам для сортировки и выкладки.

Также можно взять то, что отдают остальные. При этом необязательно что-то приносить самому.

Помимо вещей можно также делиться и меняться комнатными растениями, семенами и черенками садовых культур, пообщаться с единомышленниками. Также на фримаркете будут принимать батарейки и аккумуляторы.