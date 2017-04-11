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13:31 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей приглашают на бесплатную ярмарку в СКК имени Блинова

Все желающие смогут поделиться своими вещами и взять то, что принесли другие.

Бесплатная ярмарка Ogorod freemarket пройдёт в СКК им. Блинова с 13 по 15 апреля.

Омичи смогут принести на неё свои вещи, в том числе одежду, игрушки, книги (буккроссинг), сувениры, украшения и предметы творчества. Исключение составляют верхняя одежда и обувь. Разумеется, всё должно быть чистым и не требовать ремонта. Сначала участники ярмарки передают вещи организаторам для сортировки и выкладки.

Также можно взять то, что отдают остальные. При этом необязательно что-то приносить самому.

Помимо вещей можно также делиться и меняться комнатными растениями, семенами и черенками садовых культур, пообщаться с единомышленниками. Также на фримаркете будут принимать батарейки и аккумуляторы.

Ярмарка будет работать 13—15 апреля с 12.00 до 17.00 на первом этаже в бутике № 101.

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