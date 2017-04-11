Следственный комитет просит воронежцев закрывать окна и следить за детьми

Следователи отмечают, что нередко из-за беспечности родителей происходят несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Травмы, полученные детьми в таких происшествиях, нередко оказываются несовместимыми жизнью. Сотрудники ведомства в очередной раз напоминают, что москитная сетка не сможет уберечь детей от падения, так как не имеет защитных свойств — конструкция отлетает от оконной рамы даже при слабом надавливании.

Воронежцев просят соблюдать несколько правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

1. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра;.

2. Перенесите всю мебель подальше от окон;.

3. Не рассчитывайте, что москитные сетки смогут уберечь ребенка от падения с высоты;.

4. Открывайте окна сверху;.

5. Установите на окна специальные фиксаторы;.

6. Вставьте оконные решетки — мощные сплошные или половинные;.

7. Если вы находитесь с ребенком возле окна и показываете ему что-то, крепко держите его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду.