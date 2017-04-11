Следственный комитет просит воронежцев закрывать окна и следить за детьми
В связи с наступлением
В связи с наступлением
Следователи отмечают, что нередко
Воронежцев просят соблюдать несколько правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:
1. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра;.
2. Перенесите всю мебель подальше от окон;.
3. Не рассчитывайте, что москитные сетки смогут уберечь ребенка от падения с высоты;.
4. Открывайте окна сверху;.
5. Установите на окна специальные фиксаторы;.
6. Вставьте оконные решетки — мощные сплошные или половинные;.
7. Если вы находитесь с ребенком возле окна и показываете ему
— Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей! — сообщают в