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13:21 (мск), источник: 36on.ru

Следственный комитет просит воронежцев закрывать окна и следить за детьми

В связи с наступлением весенне-летнего периода следователи регионального СУСКа обратились к воронежцам с просьбой не оставлять окна открытыми, а также следить за детьми.

Следователи отмечают, что нередко из-за беспечности родителей происходят несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Травмы, полученные детьми в таких происшествиях, нередко оказываются несовместимыми жизнью. Сотрудники ведомства в очередной раз напоминают, что москитная сетка не сможет уберечь детей от падения, так как не имеет защитных свойств — конструкция отлетает от оконной рамы даже при слабом надавливании.

Воронежцев просят соблюдать несколько правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

1. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра;.

2. Перенесите всю мебель подальше от окон;.

3. Не рассчитывайте, что москитные сетки смогут уберечь ребенка от падения с высоты;.

4. Открывайте окна сверху;.

5. Установите на окна специальные фиксаторы;.

6. Вставьте оконные решетки — мощные сплошные или половинные;.

7. Если вы находитесь с ребенком возле окна и показываете ему что-то, крепко держите его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду.

— Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховочное оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей! — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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