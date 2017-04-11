Выяснилось, чем женский мозг отличается от мужского

На протяжении десятилетий различные работы ученых подтверждали, что в среднем мозг у мужчин имеет немного больший объем, чем у женщин, даже с поправкой на различия в размерах тела. Однако более детальное исследование (например, различия в объеме отдельных структур мозга) провести было сложно. Кроме того, большинство исследований основывались на небольшом количестве материала (менее 100 образцов), что не позволяло делать обобщения.

В своей работе исследователи использовали данные UK Biobank, долгосрочного медицинского исследования, в котором принимает участие около 500 тысяч человек. Ученым были доступны снимки МРТ 2750 женщин и 2466 мужчин в возрасте от 44 до 77 лет. Авторы исследования измерили объем 68 областей мозга, а также толщину коры.

Оказалось, что в среднем кора головного мозга у женщин значительно толще, чем у мужчин.