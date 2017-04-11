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13:38 (мск), источник: Индикатор

Выяснилось, чем женский мозг отличается от мужского

Международная группа ученых провела масштабное исследование, чтобы выяснить, насколько и чем именно отличается мозг женщины от мозга мужчины. Результаты работы они разместили на портале препринтов BioRxiv. Кратко с ними можно ознакомиться на сайте издательского дома Science.

Источник: AP 2017
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На протяжении десятилетий различные работы ученых подтверждали, что в среднем мозг у мужчин имеет немного больший объем, чем у женщин, даже с поправкой на различия в размерах тела. Однако более детальное исследование (например, различия в объеме отдельных структур мозга) провести было сложно. Кроме того, большинство исследований основывались на небольшом количестве материала (менее 100 образцов), что не позволяло делать обобщения.

В своей работе исследователи использовали данные UK Biobank, долгосрочного медицинского исследования, в котором принимает участие около 500 тысяч человек. Ученым были доступны снимки МРТ 2750 женщин и 2466 мужчин в возрасте от 44 до 77 лет. Авторы исследования измерили объем 68 областей мозга, а также толщину коры.

Оказалось, что в среднем кора головного мозга у женщин значительно толще, чем у мужчин.

В то же время у мужчин как мозг в целом, так и каждая из изученных областей (в том числе гиппокамп, миндалевидное тело, полосатое тело и таламус) в среднем имели больший объем, чем у женщин.
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Эти же показатели (объем мозга и толщина коры) среди мужчин различались между собой намного сильнее. Этот вывод перекликается с результатами прошлых исследований, которые установили, что разброс результатов теста на уровень интеллекта также зависит от пола.

«Прошлые работы не показали различий в среднем уровне интеллекта, однако результаты мужчин колебались сильнее, чем женщин. Поэтому так интересны полученные нами показатели объема структур мозга. Они соответствуют многим другим свидетельствам о том, что мужчины сильнее различаются физически и умственно», — рассказал один из авторов работы, постдок Эдинбургского университета Стюарт Ричи.

Авторы исследования отмечают, что различия в показателях мозга у людей одного пола превышают различия между полами, так что определить пол по характеристикам мозга практически невозможно.

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