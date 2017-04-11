В пасхальную ночь по Новосибирску будут курсировать автобусы

С 22 часов вечера до 4 часов утра 16 апреля по Новосибирску будет курсировать общественный транспорт. Эта мера вводится для доставки жителей города после богослужения в отдаленные районы города.

Троллейбусные маршруты:

— о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на ул. Крылова), ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о. п. «Станиславский жилмассив»;.

— о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, о. п. «Ул. Ленинградская».

Автобусные маршруты:

— № 96 «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. «Станция метро «Красный проспект», Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Татьяны Снежиной;.

— № 14 — «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. «Цирк», о. п. «Вокзал-Главный», о. п. «ЦУМ», проспект Димитрова, Димитровский мост, о. п. «ТЭЦ-2», площадь Станиславского, о. п. «Магазин «Кристалл», ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Громова, о. п. «Затулинский жилмассив».

Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.