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13:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В пасхальную ночь по Новосибирску будут курсировать автобусы

С 22 часов вечера до 4 часов утра 16 апреля по Новосибирску будет курсировать общественный транспорт, сообщает пресс-служба мэрии.

С 22 часов вечера до 4 часов утра 16 апреля по Новосибирску будет курсировать общественный транспорт. Эта мера вводится для доставки жителей города после богослужения в отдаленные районы города.

Троллейбусные маршруты:

 — о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на ул. Крылова), ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, о. п. «Станиславский жилмассив»;.

 — о. п. «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, о. п. «Ул. Ленинградская».

Автобусные маршруты:

 — № 96 «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. «Станция метро «Красный проспект», Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, ул. Татьяны Снежиной;.

 — № 14 — «Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), о. п. «Цирк», о. п. «Вокзал-Главный», о. п. «ЦУМ», проспект Димитрова, Димитровский мост, о. п. «ТЭЦ-2», площадь Станиславского, о. п. «Магазин «Кристалл», ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Громова, о. п. «Затулинский жилмассив».

Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами.

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