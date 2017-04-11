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14:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено в магазинах Нижегородской области

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено на прилавках магазинов Нижегородской области.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике, в молоке и молочных продуктах, произведенных на одном из предприятий Удмуртии, были выявлены несоответствия жирности и обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

По данным ведомства, молоко продавалось в торговых сетях Нижегородской и Иркутской областях, Бурятии и Марий Эл и поставлялось в школы.

Собеседник агентства не уточнил производителя, отметив при этом, что это крупное предприятие республики. В настоящее время идет проверка, и дело еще находится на рассмотрении.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

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