Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено в магазинах Нижегородской области

Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено на прилавках магазинов Нижегородской области.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике, в молоке и молочных продуктах, произведенных на одном из предприятий Удмуртии, были выявлены несоответствия жирности и обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

По данным ведомства, молоко продавалось в торговых сетях Нижегородской и Иркутской областях, Бурятии и Марий Эл и поставлялось в школы.

Собеседник агентства не уточнил производителя, отметив при этом, что это крупное предприятие республики. В настоящее время идет проверка, и дело еще находится на рассмотрении.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.