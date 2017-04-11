Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено в магазинах Нижегородской области
Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.
Удмуртское молоко со следами антибиотиков тетрациклиновой группы выявлено на прилавках магазинов Нижегородской области.
Как сообщили «НТА-Приволжье» в
По данным ведомства, молоко продавалось в торговых сетях Нижегородской и Иркутской областях, Бурятии и Марий Эл и поставлялось в школы.
Собеседник агентства не уточнил производителя, отметив при этом, что это крупное предприятие республики. В настоящее время идет проверка, и дело еще находится на рассмотрении.
Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.