Прогноз на паводок в Омской области изменен на благоприятный

ОМСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Спасатели изменили на благоприятный прогноз на прохождение паводка в Омской области весной 2017 года, сообщил журналистам начальник управления МЧС по Омской области Владимир Корбут.

«Исходя из тех снегозапасов, которые у нас были в эту зиму, мы готовились к наихудшему сценарию. Но погода работает на нас, прогноз на паводок благоприятный», — сказал Корбут.

По словам начальника Обь-Иртышского управления гидрометеорологии Наталии Криворучко, погода в марте способствовала «вымерзанию и выветриванию снега». «Он уходил постепенно и больших бед не принес», — отметила она. Южные районы Омской области уже полностью освободились от снега, на севере он еще продолжает таять.

Глава омского управления МЧС отметил, что в 2016 году к 10 апреля было подтоплено 25 населенных пунктов в восьми районах области. «А сегодня за весь период снеготаяния мы получили не более 50 звонков по подтоплению, которые в основном касались приусадебных участков, а не домов», — отметил Корбут.

Подготовка в весеннему половодью в регионе началась еще осенью — было очищено и законсервировано до весны около 3 тыс. водопропускных сооружений под дорогами, прорыто большое количество водоотводящих каналов в населенных пунктах. Куплено пять насосных станций производительностью 100 литров в секунду и рукавами длиной до 2 километров. Для оказания помощи населению в период ледохода будет задействовано четыре судна на воздушной подушке и, в случае острой необходимости, санитарная авиация. Были пополнены запасы медикаментов, продовольствия и фуража в населенных пунктах, оторванных от районных центров.

В 2016 году в Омской области от паводка пострадали более 20 районов, 96 населенных пунктов, 157 объектов инфраструктуры и более 20 тыс. человек. На ликвидацию последствий было направлено 330 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Восстановление пострадавших дорог, мостов и прочих объектов инфраструктуры продолжается до сих пор.