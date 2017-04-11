Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
14:12 (мск), источник: ТАСС

Прогноз на паводок в Омской области изменен на благоприятный

По словам метеорологов, погода в марте способствовала «вымерзанию и выветриванию снега».

ОМСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Спасатели изменили на благоприятный прогноз на прохождение паводка в Омской области весной 2017 года, сообщил журналистам начальник управления МЧС по Омской области Владимир Корбут.

«Исходя из тех снегозапасов, которые у нас были в эту зиму, мы готовились к наихудшему сценарию. Но погода работает на нас, прогноз на паводок благоприятный», — сказал Корбут.

По словам начальника Обь-Иртышского управления гидрометеорологии Наталии Криворучко, погода в марте способствовала «вымерзанию и выветриванию снега». «Он уходил постепенно и больших бед не принес», — отметила она. Южные районы Омской области уже полностью освободились от снега, на севере он еще продолжает таять.

Глава омского управления МЧС отметил, что в 2016 году к 10 апреля было подтоплено 25 населенных пунктов в восьми районах области. «А сегодня за весь период снеготаяния мы получили не более 50 звонков по подтоплению, которые в основном касались приусадебных участков, а не домов», — отметил Корбут.

Подготовка в весеннему половодью в регионе началась еще осенью — было очищено и законсервировано до весны около 3 тыс. водопропускных сооружений под дорогами, прорыто большое количество водоотводящих каналов в населенных пунктах. Куплено пять насосных станций производительностью 100 литров в секунду и рукавами длиной до 2 километров. Для оказания помощи населению в период ледохода будет задействовано четыре судна на воздушной подушке и, в случае острой необходимости, санитарная авиация. Были пополнены запасы медикаментов, продовольствия и фуража в населенных пунктах, оторванных от районных центров.

В 2016 году в Омской области от паводка пострадали более 20 районов, 96 населенных пунктов, 157 объектов инфраструктуры и более 20 тыс. человек. На ликвидацию последствий было направлено 330 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Восстановление пострадавших дорог, мостов и прочих объектов инфраструктуры продолжается до сих пор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Частная украинская энергокомпания выставила России претензии на $500 млн из-за Крыма
Главы МИД G7 не приняли решение о расширении санкций против РФ
Двое российских военных погибли в Сирии
В Кремле отказались дать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Ягудин и тренер Мишин включены в Зал славы фигурного катания
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь