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13:56 (мск), источник: Интерфакс

Россияне выбрали самолечение при простуде и головной боли

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Россияне чаще всего прибегают к самолечению при симптомах простудных заболеваний и головной боли, заявила исполнительный директор «Союза профессиональных фармацевтических организаций» Лилия Титова.

Источник: РИА "Новости"

«В первую очередь, это насморк и боль в горле. Типичные недомогания, которым осенью-весной люди подвержены», — сказала Титова на круглом столе, посвященном развитию концепции ответственного самолечения.

Второе место по самолечению занимает головная боль, третье — изжога, четвертое — кашель, пятое — повышенная температура.

По ее словам, такие результаты показал опрос, который провел ВЦИОМ совместно с компанией Bayer. Опрос проводился в прошлом году и охватил 46 регионов. В нем приняли участие 1600 респондентов от 18 лет и старше.

По словам Титовой, в первую очередь люди обращаются к врачу при появлении сыпи или раздражения на коже и повышении артериального давления. При остальных симптомах люди предпочитают самолечение. При этом, выбирая необходимый препарат, они доверяют совету фармацевта в аптеке.

Мнение эксперта
Результаты упомянутого исследования, к сожалению, довольно предсказуемы и неудивительны. Культуры заботы о своем здоровье и доверия к традиционной медицине в России по-прежнему нет и, похоже, в ближайшее время не появится. С другой стороны, насморк или ОРВИ «проходят за неделю, если лечить, и за неделю, если не лечить» - эффективных лекарств, которые мог бы порекомендовать врач, сегодня нет. А вот головная боль и изжога – вещи уже более серьезные. Кроме того, они указывают на конкретные болезни, для которых есть конкретные протоколы лечения. Если копать глубоко, самолечение – это уродливое следствие идеи, что каждая кухарка может управлять государством. Как показывает практика, не может.
Александра Яковлева
главный редактор проекта Здоровье Mail.Ru
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