Россияне выбрали самолечение при простуде и головной боли

«В первую очередь, это насморк и боль в горле. Типичные недомогания, которым осенью-весной люди подвержены», — сказала Титова на круглом столе, посвященном развитию концепции ответственного самолечения.

Второе место по самолечению занимает головная боль, третье — изжога, четвертое — кашель, пятое — повышенная температура.

По ее словам, такие результаты показал опрос, который провел ВЦИОМ совместно с компанией Bayer. Опрос проводился в прошлом году и охватил 46 регионов. В нем приняли участие 1600 респондентов от 18 лет и старше.

По словам Титовой, в первую очередь люди обращаются к врачу при появлении сыпи или раздражения на коже и повышении артериального давления. При остальных симптомах люди предпочитают самолечение. При этом, выбирая необходимый препарат, они доверяют совету фармацевта в аптеке.