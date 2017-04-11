Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по нелегальным такси
Просто подвозил друга или осуществлял незаконную деятельность? Областная автоинспекция провела рейд по нелегальным такси.
Просто подвозил друга или осуществлял незаконную деятельность? Областная автоинспекция провела рейд по нелегальным такси.
Всего за 15 минут было выявлено девять нарушений. Отсутствие путевого листа и разрешений от министерства транспорта — одно из самых распространенных нарушений. Чаще всего водители нелегальных такси при себе имеют только договор на аренду транспортного средства или договор на использование машины в рекламных целях.
Подобные рейды сотрудники Госавтоинспекции намерены проводить на постоянной основе.