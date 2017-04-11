Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по нелегальным такси

Всего за 15 минут было выявлено девять нарушений. Отсутствие путевого листа и разрешений от министерства транспорта — одно из самых распространенных нарушений. Чаще всего водители нелегальных такси при себе имеют только договор на аренду транспортного средства или договор на использование машины в рекламных целях.

Подобные рейды сотрудники Госавтоинспекции намерены проводить на постоянной основе.