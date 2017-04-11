Врачи-фониатры ответят на вопросы омичей о проблемах голоса
Консультацию и рекомендации можно будет получить по телефону прямой линии.
Консультацию и рекомендации можно будет получить по телефону прямой линии.
Получить ответы, рекомендации и при необходимости записаться на приём можно будет
В фониатрическом центре специалисты помогают омичам и жителям других регионов и ближнего зарубежья. Это единственный в стране специализированный профильный медцентр, где консультируют и оказывают амбулаторную помощь по фониатрии.