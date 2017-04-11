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14:02 (мск), источник: АиФ Омск

Врачи-фониатры ответят на вопросы омичей о проблемах голоса

Консультацию и рекомендации можно будет получить по телефону прямой линии.

Врачи-фониатры будут консультировать омичей по проблемам голоса в течение трёх дней по телефону прямой линии, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Получить ответы, рекомендации и при необходимости записаться на приём можно будет 12—14 апреля с 8.00 до 16.00 по тел. 8 (3812) 25−23−86. Высококвалифицированные специалисты расскажут, как улучшить звучание голоса и что делать при хрипах, а также объяснят, какие упражнения полезны.

В фониатрическом центре специалисты помогают омичам и жителям других регионов и ближнего зарубежья. Это единственный в стране специализированный профильный медцентр, где консультируют и оказывают амбулаторную помощь по фониатрии.

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