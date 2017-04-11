Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:37 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии выбрали место для стелы «Город воинской славы»

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Стелу «Феодосия — город воинской славы» установят на территории Юбилейного парка, недалеко от Вечного огня. Такое решение на публичных слушаниях приняли горожане.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава горсовета Светлана Гевчук.

«В пятницу закончился третий этап публичных слушаний, жители выбрали месторасположение, это возле Вечного огня. Сегодня мы готовим протокол, приглашаем разработчиков и авторов всех городов воинской славы для того, чтобы уже рассматривать перспективу проектной документации», — отметила Гевчук.

По ее словам, стелу планируется установить в 2018 году.

«Мне хочется, чтобы мы в 2018 году перерезали ленточку вместе с руководителями Крыма. Это необходимо сделать для будущего поколения», — заявила глава горсовета.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание «Город воинской славы». В населенных пунктах, удостоенных этого звания, устанавливаются стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что установка стелы в Феодосии обойдется в 20−50 млн рублей, в зависимости от проекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
Кремль не стал давать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Васильева предложила резко сократить число аспирантов на кафедре
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь