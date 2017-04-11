В Феодосии выбрали место для стелы «Город воинской славы»

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава горсовета Светлана Гевчук.

«В пятницу закончился третий этап публичных слушаний, жители выбрали месторасположение, это возле Вечного огня. Сегодня мы готовим протокол, приглашаем разработчиков и авторов всех городов воинской славы для того, чтобы уже рассматривать перспективу проектной документации», — отметила Гевчук.

По ее словам, стелу планируется установить в 2018 году.

«Мне хочется, чтобы мы в 2018 году перерезали ленточку вместе с руководителями Крыма. Это необходимо сделать для будущего поколения», — заявила глава горсовета.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина присвоено Почетное звание «Город воинской славы». В населенных пунктах, удостоенных этого звания, устанавливаются стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что установка стелы в Феодосии обойдется в 20−50 млн рублей, в зависимости от проекта.