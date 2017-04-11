Три моста и автомобильная дорога затоплены в Нижегородской области
Подтопления зафиксированы в Арзамасском, Гагинском и Починковском районах.
Подтопления зафиксированы в Арзамасском, Гагинском и Починковском районах.
Три низководных моста и автомобильная дорога затоплены в Нижегородской области по состоянию на 11 апреля, сообщает ГУ МЧС по региону.
8 апреля под воду ушел автомобильный моста через реку Пьяна на дороге
9 апреля подтопило низководный автомобильный мост через Пьяну на дороге
10 апреля большая вода накрыла мост через реку Алатырь в Починковском районе около села Кочкурово. Подтопления в населенном пункте нет. Уровень воды над мостом составляет около 50 см, площадь затопления — 42 кв.м.
В тот же день был зафиксирован размыв участка автомобильной дороги Мадаево —