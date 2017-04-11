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13:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Три моста и автомобильная дорога затоплены в Нижегородской области

Подтопления зафиксированы в Арзамасском, Гагинском и Починковском районах.

Три низководных моста и автомобильная дорога затоплены в Нижегородской области по состоянию на 11 апреля, сообщает ГУ МЧС по региону.

8 апреля под воду ушел автомобильный моста через реку Пьяна на дороге Ломакино-Соболево в 1,5 км от села Соболево. Рядом расположен пешеходный мост, все вопросы жизнеобеспечения населения решены заранее, так как переправу во время паводка затапливает ежегодно. Подтопления в самом населенном пункте нет. Уровень воды над мостом составляет 140 см, площадь затопления — 150 кв.м.

9 апреля подтопило низководный автомобильный мост через Пьяну на дороге Юрьево-Никольское в селе Никольское. Этот мост также затапливается каждую весну. Организовано движение по объездной грунтовой автодороге через село Мишуково. Уровень воды над переправой составляет 85 см, площадь затопления — 120 кв.м.

10 апреля большая вода накрыла мост через реку Алатырь в Починковском районе около села Кочкурово. Подтопления в населенном пункте нет. Уровень воды над мостом составляет около 50 см, площадь затопления — 42 кв.м.

В тот же день был зафиксирован размыв участка автомобильной дороги Мадаево — Ново-Урюпино через реку Алатырь. Местность также регулярно затапливается с весенним разливом рек.

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