Биометрические ID-паспорта белорусы начнут получать в 2019 году
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биометрические
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биометрические
«В 2019 году, думаю, начнем получать первые биометрические
По его словам, дальнейшее развитие получит и государственная система удостоверения электронных ключей. «Сегодня в стране их выдано около 100 тыс. Потенциал — до 300 тыс.», — рассказал министр.
Сергей Попков также напомнил, что работа ведется в соответствии с госпрограммой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016−2020 годы. «Все эта программа стоит около Br1,35 млрд. Это и собственные средства предприятий, и кредитные ресурсы, в том числе мировых банков. В среднем в год мы инвестируем Br280−300 млн», — констатировал министр.
Программа разделена на три подпрограммы: «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация». Сергей Попков рассказал, что по первой подпрограмме в большей степени работают операторы связи. «В стране создана мощная система телекоммуникаций. Они достаточны для того, чтобы на должном уровне представлять услуги как фиксированной, так и сотовой связи,
По второй подпрограмме создается Национальная система безбумажной торговли и Белорусская интегрированная
Что касается третей подпрограммы, то, по словам Сергея Попкова, отрасли работают над тем, чтобы провести цифровую трансформацию. Более продвинулись в этом вопросе налоговые, таможенные и пограничные органы, медицина.