В Уфе незрячих подростков учат готовить себе еду

«В интернат приезжают учиться ребята со всей республики, основное время они проводят здесь, а после окончания школы поступают в вузы, институты, и опять вдали от родителей, — рассказала руководитель организации Елена Бондаренко. — На мастер-классы ходят по три человека, работа ведется с каждым индивидуально».

Школьников учат сочетать продукты, правильно добавлять приправы, знакомят с кухонным оборудованием. После приготовления блюд участники проекта самостоятельно сервируют стол, а когда уезжают на выходные домой, выполняют домашнее задание — приготовить своей семье блюдо, которому они научились.