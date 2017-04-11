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13:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе незрячих подростков учат готовить себе еду

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе слабовидящих подростков — учащихся уфимской специализированной школы-интерната № 28 учат самостоятельно готовить себе еду. Проект «Кашевары» инициирован автономной некоммерческой организацией «Незримый путь», сообщили в региональном Министерстве труда и социальных отношений.

«В интернат приезжают учиться ребята со всей республики, основное время они проводят здесь, а после окончания школы поступают в вузы, институты, и опять вдали от родителей, — рассказала руководитель организации Елена Бондаренко. — На мастер-классы ходят по три человека, работа ведется с каждым индивидуально».

Школьников учат сочетать продукты, правильно добавлять приправы, знакомят с кухонным оборудованием. После приготовления блюд участники проекта самостоятельно сервируют стол, а когда уезжают на выходные домой, выполняют домашнее задание — приготовить своей семье блюдо, которому они научились.

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