Первые жители Свердловской области получили «коронарные» паспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Первые жители Свердловской области получили электронные «коронарные» паспорта, созданные уральскими специалистами. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист- кардиолог областного Министерства здравоохранения, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Коронарный» паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья. Паспорт даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Проект был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2016» в Екатеринбурге, а также во время национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге в прошлом году.

«Мы получили российских патент, принята заявка в европейских странах, в США, то есть этой технологией мы охватываем весь мир. В нашем регионе она уже доступна, ей уже воспользовались несколько пациентов, которые лежат в нашем кардиоцентре. Думаю, что в середине апреля — начале мая будет начало большой работы», — сказал Габинский.

Как пояснил он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, в настоящее время кардиологи ожидают поступления средств от бюджета, чтобы исследования могли проводиться бесплатно. «Если человек имеет средства и потребность, то он уже сейчас может получить “коронарный” паспорт. Эта технология входит в губернаторскую программу “Здоровье уральцев”, там будут определены в приоритете те категории, которые мы хотим обследовать в первую очередь, чтобы мы были за них спокойны. Летчики, машинисты, дальнобойщики, водители автобусов — вот с этих групп людей мы начнем уже в этом году», — уточнил он.

По словам Габинского, в регионе наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «Если в 2011 году мы говорили, что в Свердловской области умирали 760 человек на 100 тыс. населения, то сегодня — 660 человек на 100 тыс. населения. Наша задача снизить этот показатель до европейского — 350 человек на 100 тыс. населения», — отметил он. Предполагается, что массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии.