Первые жители Свердловской области получили «коронарные» паспорта
Электронный документ содержит всю информацию о состоянии сердечного здоровья.
Электронный документ содержит всю информацию о состоянии сердечного здоровья.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Первые жители Свердловской области получили электронные «коронарные» паспорта, созданные уральскими специалистами. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист- кардиолог областного Министерства здравоохранения, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.
«Коронарный» паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья. Паспорт даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Проект был представлен на международной промышленной выставке «Иннопром-2016» в Екатеринбурге, а также во время национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге в прошлом году.
«Мы получили российских патент, принята заявка в европейских странах, в США, то есть этой технологией мы охватываем весь мир. В нашем регионе она уже доступна, ей уже воспользовались несколько пациентов, которые лежат в нашем кардиоцентре. Думаю, что в середине апреля — начале мая будет начало большой работы», — сказал Габинский.
Как пояснил он на
По словам Габинского, в регионе наблюдается снижение смертности от
Он добавил, что для людей с