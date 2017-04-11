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14:54 (мск), источник: Интерфакс

Башню «Федерация» в «Москва-Сити» запланировали сдать в эксплуатацию к июлю

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Окончание строительства и пусконаладочных работ в башне «Федерация» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» намечено на конец июня — начало июля. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов.

Источник: Reuters

«Уже в мае-июне будет проведена итоговая проверка объекта, у нас есть уверенность, что застройщику по силам завершить все работы и сдать объект в конце июня — начале июля», — сказал Курбатов.

Он напомнил, что башня «Федерация» станет самым высоким офисным зданием в Европе.

«Всего на территории “Сити” в активной фазе строительства будет 10 объектов общей площадью 1,2 млн кв.м, есть планы по строительству еще четырех объектов в дальнейшем», — напомнил Курбатов.

Он отметил, что всего с 2003 года на территории делового центра введено в эксплуатацию 16 объектов общей площадью 2,3 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что строительство башни «Восток» многофункционального комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» завершится в конце марта этого года.

Башня «Федерация» — флагманский проект «Москва-Сити», самое высокое здание в Европе. Комплекс состоит из двух разновысотных небоскребов — 63-этажной башни «Запад», введенной в 2007—2008 годах, и 95-этажной башни «Восток», которая достигает рекордных 373,7 м. Два здания объединены шестиэтажным стилобатом, общая площадь комплекса составляет 442,9 тыс. кв.м, включая подземное пространство между участками № 12 и 13. Застройщиком выступает ЗАО «Башня Федерация».

Строительство башни «Восток» начала компания Mirax Group Сергея Полонского в 2004 году. Строительство небоскреба приостанавливалось во время кризиса в 2008 году, после пожара в апреле 2012 года, а также весной 2013 года, когда основной акционер компании Полонский решил продать свой бизнес. Строительство «Востока» возобновилось в декабре 2013 года. С этого времени инвестором проекта выступает корпорация AEON бизнесмена Романа Троценко.

В комплексе разместятся офисные помещения, элитные апартаменты, фитнес-центры, рестораны, магазины и банки.

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