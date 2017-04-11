В Волгограде утвердили 8 проектов комплексного благоустройства улиц

Восемь проектов комплексного благоустройства улиц Волгограда утвердила городская администрация.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на официальном сайте администрации Волгограда появились эскизы и схемы основных магистралей, которых ждет благоустройство. Реализация проектов позволит создать новые пешеходные и парковые зоны с велодорожками, детскими игровыми и спортивными площадками. Кроме того, документы предусматривают установку павильонов, торговых галерей и киосков, выполненных в едином архитектурном стиле. Работы по благоустройству стартуют весной. «В соответствии с проектами общественные территории будут расширены, замощены плиткой, оборудованы малыми архитектурными формами, новыми остановочными павильонами. Предусмотрено также и озеленение», — добавили в мэрии.

Так, в Красноармейском районе в первую очередь преобразятся проспект имени Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар имени Энгельса. В Кировском районе — улицы имени 64-й Армии, Лимоновая, Колосовая, в Советском районе — проспект Университетский, улица Казахская. В Ворошиловском районе будут благоустроены улицы КИМ и Калинина. В Центральном районе — Аллея Героев, улицы Глазкова, Глубокоовражная и Голубинская. В Дзержинском районе — проспект Жукова, шоссе Авиаторов, улица Хорошева. В Краснооктябрьском районе — улицы Штеменко и Еременко, проспект Металлургов. В Тракторозаводском — проспект Ленина, улицы Николая Отрады, Ополченская, Шурухина.