В Волгограде утвердили 8 проектов комплексного благоустройства улиц
Документы предусматривают создание в городе велодорожек и павильонов нового формата, выполненных в едином стиле.
Документы предусматривают создание в городе велодорожек и павильонов нового формата, выполненных в едином стиле.
Восемь проектов комплексного благоустройства улиц Волгограда утвердила городская администрация.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, в Красноармейском районе в первую очередь преобразятся проспект имени Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар имени Энгельса. В Кировском районе — улицы имени 64-й Армии, Лимоновая, Колосовая, в Советском районе — проспект Университетский, улица Казахская. В Ворошиловском районе будут благоустроены улицы КИМ и Калинина. В Центральном районе — Аллея Героев, улицы Глазкова, Глубокоовражная и Голубинская. В Дзержинском районе — проспект Жукова, шоссе Авиаторов, улица Хорошева. В Краснооктябрьском районе — улицы Штеменко и Еременко, проспект Металлургов. В Тракторозаводском — проспект Ленина, улицы Николая Отрады, Ополченская, Шурухина.