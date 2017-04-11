Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде утвердили 8 проектов комплексного благоустройства улиц

Документы предусматривают создание в городе велодорожек и павильонов нового формата, выполненных в едином стиле.

Восемь проектов комплексного благоустройства улиц Волгограда утвердила городская администрация.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на официальном сайте администрации Волгограда появились эскизы и схемы основных магистралей, которых ждет благоустройство. Реализация проектов позволит создать новые пешеходные и парковые зоны с велодорожками, детскими игровыми и спортивными площадками. Кроме того, документы предусматривают установку павильонов, торговых галерей и киосков, выполненных в едином архитектурном стиле. Работы по благоустройству стартуют весной. «В соответствии с проектами общественные территории будут расширены, замощены плиткой, оборудованы малыми архитектурными формами, новыми остановочными павильонами. Предусмотрено также и озеленение», — добавили в мэрии.

Так, в Красноармейском районе в первую очередь преобразятся проспект имени Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар имени Энгельса. В Кировском районе — улицы имени 64-й Армии, Лимоновая, Колосовая, в Советском районе — проспект Университетский, улица Казахская. В Ворошиловском районе будут благоустроены улицы КИМ и Калинина. В Центральном районе — Аллея Героев, улицы Глазкова, Глубокоовражная и Голубинская. В Дзержинском районе — проспект Жукова, шоссе Авиаторов, улица Хорошева. В Краснооктябрьском районе — улицы Штеменко и Еременко, проспект Металлургов. В Тракторозаводском — проспект Ленина, улицы Николая Отрады, Ополченская, Шурухина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Радоницу сделали выходным днем на Кубани
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
Кремль не стал давать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Васильева предложила резко сократить число аспирантов на кафедре
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь