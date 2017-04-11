В Самаре появятся визит-центры и дегустационные зоны

По его мнению, у города есть все шансы войти в число ведущих туристических центров России. Однако потенциал нужно развивать, вкладывая в него силы и средства. «Сегодня ведущие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Самара среди городов, которые выбирают туристы, в лучшем случае замыкает Топ-20, несмотря на хорошую транспортно-логистическую доступность», — сказал Андриянов.

Туристическая инфраструктура Самары обширна. Сегодня в городе расположены 168 гостиниц и иных мест размещения. Общий номерной фонд составляет 4913 комнат вместимостью 9858 мест. Сейчас еще строятся ряд гостиниц: Lotte на 195 номеров и 40 апартаментов. Вводится в эксплуатацию 60 номеров в гостинице «САМАРА» (РГК «Дом Туризма») и 40 номеров в санатории «Самарский». С учетом нового строительство номерной фонд города к 2020 году увеличится до 5370 комнат. Средняя стоимость размещения в гостиницах за стуки составляет от 350 до 8000 в зависимости от категории.

Также в Самаре расположено 40 музеев, включая 24 частных. На территории города работает 32 туроператора, 138 турагентств. Также действует 210 туристических маршрутов, из них 53 — это речные кризы и теплоходные экскурсии.

Новый туристический сезон должен быть стабильным. За 2,5 месяца Самару посетило 2150 туристов — это в основном школьные группы из Саратова и Ульяновска. Чтобы увеличить турпоток, департамент планирует ряд мероприятий. В мае будет разработано два пешеходных маршрута по исторической части Самары «площадь Революции — площадь Куйбышева» и «площадь Куйбышева — площадь Славы». Также в планах разработка новых промышленных экскурсий, в том числе на завод «Прогресс», Волжскую ГЭС и Музей железнодорожной техники в Смышляевке.

Еще одно важное направление — разработка туристических проектов. Так, на территории города планируется открытие несколько визит-центров — для информирования туристов и горожан. Такие центры существуют в Санкт-Петербурге и Казани. «Они будут представлять собой нестационарные объекты по типу пунктов полиции и устанавливаться на набережной Волги, в районе речного вокзала, а также вдоль туристических маршрутов города», — пояснил Андриянов.

Не менее интересен проект магазина «Сделано в Самаре». У нас было несколько встреч с ремесленниками, и они выразили желание на свои средства оборудовать магазин сувенирной продукции. Мы должны найти им подходящее помещение, — рассказал руководитель департамента потребрынка. Также планируется преобразить помещение Губернского рынка — здесь могут устроить площадку для туристов с зоной дегустации. Отдельный вопрос — обновление парка туристических автобусов. «Вопрос довольно сложный, но минимум один туристический автобус мы к осени приобретем», — пояснил Андриянов.

По слова докладчика, туристический потенциал Самары реализуется не в полной мере. Проблема в том, что город не продвигает себя как бренд — ни среди жителей в России, ни среди зарубежных граждан. «В той же Казани только на фильм о городе было истрачено 2,5 млн рублей. У нас же все пока ограничивается выпуском литературы о городе на русском и иностранном языках», — подчеркнул руководитель департамента потребрынка. Он отметил, что в Самаре в рамках муниципальных программ 2016−2017 гг. на развитие туризма предусмотрено всего 352 тыс. рублей. «Для сравнения, в Казани на 2017 год выделено 25 млн руб., в Екатеринбурге — 167 млн руб.», — уточнил Андриянов.

Интерес к городу нужно подпитывать и среди его жителей. «Занимаясь проектом “гостеприимный горожанин”, мы пришли к неожиданному выводу, что самарцам крайне мало рассказывают о своем городе. Зачастую они нелестно отзываются о своем месте жительства, — сказал руководитель департамента потребрынка. — Здесь нужна особая программа по созданию имиджа города и изменения ментальности его жителей».

Глава города призвал все ведомства внимательно отнестись к вопросу. «Нам нужно разделить турпотоки внутри области, из других регионов и других стран. Для каждого из них важен и уровень сервиса, и приветливость людей начиная от кондуктора, заканчивая полицейским. Так и формируется любовь к городу», — сказал Олег Фурсов. Он предложил объявить в городе конкурс туристических проектов «Я знаю что у нас очень много частных маршрутов — пешеходных и велосипедных. Нужно изучать этот опыт и прислушаться к нему», — сказал глава города.