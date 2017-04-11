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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермские туристы не отказываются от рейсов в Турцию из-за предупреждения Росавиации

В пермских турагентствах не фиксируют отказы клиентов от туров или «перегоны» туристов с одного рейса на другой в связи с письмом-предупреждением Росавиации о возможных волнениях в Турции и рекомендацией операторам приостановить чартерные программы.

В опрошенных «Ъ-Прикамье» турфирмах отметили, что сегодня к ним поступают многочисленные звонки туристов с просьбой уточнить информацию о возможных отменах чартерных рейсов, но аннуляций туров до сих пор не было.

«Туроператоры уже предупредили нас о возможных сменах рейсов у клиентов с чартерных на регулярные, но пока таких случаев у нас не было», — пояснили в турфирме «Лагуна». В других турфирмах также не пересаживали туристов с одного рейса на другой или с одного направления на другое. Отметим, Росавиация сегодня разослала туроператорам письмо с рекомендацией обсудить возможность временной приостановки чартерных рейсов из России в Турцию. Подчеркивается, что это предложение запретом не является, а носят исключительно рекомендательный характер. Это связано с предстоящим референдумом в Турции, который пройдет 16 апреля. Итоги референдума могут вызвать недовольство среди сторонников или противников президента Турции Эрдогана.

В это сезоне рейсы из Перми в Турцию будут совершать шесть авиакомпаний по трем направлениям — — Анталья, Даламан и Бодрум. Самым популярным направлением традиционно остается Анталья, — туда заявились четыре перевозчика: «Уральские Авиалинии», Azur Air, Onur Air и Royal Flight.

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