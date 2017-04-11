Осуждённый за падение крана в Омске инспектор Ростехнадзора оправдан

Накануне Сибирское управление Ростехнадзора объявило, что в Омске прекращено уголовное дело государственного инспектора Ростехнадзора Константина Иванова.

Напомним, что в ноябре 2016 года Куйбышевский районный суд признал Иванова виновным в халатности. По версии следствия, в 2015 году инспектор Иванов не помешал стройфирме «ИПК Жилстрой» использовать башенный кран, который не прошёл экспертизу промышенной безопасности. В результате 26 октября 2015 года башенный кран упал на проезжую часть улицы Жукова, раздавив два автомобиля. Погибли четыре человека, в том числе трёхмесячный младенец. Суд приговорил инспектора к двум годам колонии-поселения и к дисквалификации на три года.

Сибирское управление Ростехнадзора встало на защиту своего сотрудника и направило жалобу в апелляционную инстанцию. В январе 2017 года коллегия Омского областного суда пересмотрела дело и оставила приговор в силе.

Но Ростехнадзор не сдался и написал жалобу в кассационную инстанцию — президиум Омского областного суда. На сей раз ведомство добилось своего: 3 апреля президиум отменил судебные акты нижестоящих инстанций. Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Константин Иванов был полностью оправдан и реабилитирован в правах.