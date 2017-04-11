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14:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии клещи пока не проснулись — Роспотребнадзор

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане случаев присасывания клещей пока не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор по республике. Однако, как подчеркнули в ведомстве, благоприятные климатические условия, которые постепенно устанавливаются в регионе, способствуют активизации этих опасных насекомых, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в прошлом году с начала сезона активности клещей (с 1 апреля) в медицинские организации РБ обратились около 10 тысяч граждан, пострадавших от укусов клещей, из них 32 процента дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах исследовано около семи тысяч клещей, снятых с людей, на наличие вируса клещевого энцефалита. Вирусофорность составила 6,1 процента (в 2015 году — 5,7 процента).

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора по РБ, основная мера профилактики клещевого энцефалита — это иммунизация и проводится она течение всего года. Но обычно люди обращаются к медикам именно весной. Две инъекции ставятся с интервалом от трех до пяти месяцев, третья — через год после второй, в дальнейшем проводятся ревакцинации с периодичностью раз в три года. Главное условие вакцинации — в период эпидемического сезона в течение двух недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага.

В случае обнаружения клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт, пункты для обращения с укусами клещей, где можно квалифицированно удалить насекомое и решить вопрос о необходимости экстренной профилактики иммуноглобулином. Она проводится не позднее трех дней с момента укуса.

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