Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

ГИБДД Башкирии объявила о новом рейде

Операция продлится до конца апреля.

На городских улицах республики в апреле станет больше экипажей ДПС. А все потому, что ГИБДД Башкирии объявила о новой операции «Пешеход». Инспекторы будут нести службу до 30 апреля недалеко от пешеходных переходов.

— Особое внимание будет уделено несовершеннолетним участникам дорожного движения. Информация о юных нарушителях ПДД будет передана в школы и в подразделения по делам несовершеннолетних для проведения с детьми и их родителями дополнительной профилактической работы, — уточнили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Кстати, за первые три месяца этого года дорожные полицейские наказали рублем 893 пешехода и 1704 водителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Позвони Филиппу Киркорову!
Эксперты ООН: Зарплаты в России вырастут уже в этом году
Позвони Филиппу Киркорову!
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
Кремль не стал давать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Васильева предложила резко сократить число аспирантов на кафедре
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь