ГИБДД Башкирии объявила о новом рейде

На городских улицах республики в апреле станет больше экипажей ДПС. А все потому, что ГИБДД Башкирии объявила о новой операции «Пешеход». Инспекторы будут нести службу до 30 апреля недалеко от пешеходных переходов.

— Особое внимание будет уделено несовершеннолетним участникам дорожного движения. Информация о юных нарушителях ПДД будет передана в школы и в подразделения по делам несовершеннолетних для проведения с детьми и их родителями дополнительной профилактической работы, — уточнили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

Кстати, за первые три месяца этого года дорожные полицейские наказали рублем 893 пешехода и 1704 водителя.