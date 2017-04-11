460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано на Дону
Микроавтобус, перевозивший потенциально опасную продукцию, задержали в Тацинском районе.
Микроавтобус, перевозивший потенциально опасную продукцию, задержали в Тацинском районе.
460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано в Ростовской области.
Как сообщает управление ветеринарии региона, микроавтобус, перевозивший рыбу, задержали в Тацинском районе сотрудники ГИБДД. Для проверки законности перевозки груза на место прибыли ветинспекторы.
Выяснилось, свежие и мороженые карась, лещ, судак, сазан и толстолобик перевозились без документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов питания.
По словам владельца груза, он приобрел его на рыбодобывающем предприятии в Цимлянском районе и вез в Донецк Ростовской области.
Согласно ветеринарному законодательству, рыба без ветеринарных документов признается потенциально опасной и должна быть утилизирована.
В связи с этим владельцу пришлось собственноручно денатурировать груз и направить его на уничтожение.