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14:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано на Дону

Микроавтобус, перевозивший потенциально опасную продукцию, задержали в Тацинском районе.

460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано в Ростовской области.

Как сообщает управление ветеринарии региона, микроавтобус, перевозивший рыбу, задержали в Тацинском районе сотрудники ГИБДД. Для проверки законности перевозки груза на место прибыли ветинспекторы.

Выяснилось, свежие и мороженые карась, лещ, судак, сазан и толстолобик перевозились без документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов питания.

По словам владельца груза, он приобрел его на рыбодобывающем предприятии в Цимлянском районе и вез в Донецк Ростовской области.

Согласно ветеринарному законодательству, рыба без ветеринарных документов признается потенциально опасной и должна быть утилизирована.

В связи с этим владельцу пришлось собственноручно денатурировать груз и направить его на уничтожение.

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