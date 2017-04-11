460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано на Дону

460 кг рыбы неизвестного происхождения утилизировано в Ростовской области.

Как сообщает управление ветеринарии региона, микроавтобус, перевозивший рыбу, задержали в Тацинском районе сотрудники ГИБДД. Для проверки законности перевозки груза на место прибыли ветинспекторы.

Выяснилось, свежие и мороженые карась, лещ, судак, сазан и толстолобик перевозились без документов, подтверждающих безопасность и качество продуктов питания.

По словам владельца груза, он приобрел его на рыбодобывающем предприятии в Цимлянском районе и вез в Донецк Ростовской области.

Согласно ветеринарному законодательству, рыба без ветеринарных документов признается потенциально опасной и должна быть утилизирована.

В связи с этим владельцу пришлось собственноручно денатурировать груз и направить его на уничтожение.