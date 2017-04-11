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15:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Кольцовские таможенники обнаружили в почте когти росомахи

Кольцовские таможенники обнаружили в почтовом грузе необычный предмет — когти росомахи. Предмет был приравнен к холодному оружию и изъят.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни, необычный груз был обнаружен на днях при осмотре одного из международных почтовых отправлений. Груз прибыл наземным транспортом из Китайской народной республики. За более чем трехлетний период работы места международного почтового обмена в Екатеринбурге это был первый случай пересылки такого товара.

Как уточнили в ведомстве, подозрение у таможенных инспекторов вызвали изготовленные из стали лезвия длиной 24 см, прикрепленные к деревянной ручке. После этого посылка направилась прямиком к экспертам. Их заключение стало вердиктом: «конструктивно сходное с холодным оружием колюще-режущего действия». В соответствии с действующим российским и международным законодательством пересылка оружия в международных почтовых отправлениях запрещена. В настоящее время опасная игрушка ждет попутного рейса, чтобы возвратиться к продавцу.

Между тем, как оказалось, опасные сувениры встречаются и в сопровождаемом багаже уральских путешественников. Зачастую граждане совершают подобные действия по незнанию, но, как говорится, «это не освобождает от ответственности». С начала года у пассажиров международных авиарейсов кольцовские таможенники выявили девять единиц холодного оружия: восемь кастетов и один сюрикен.

В каждом случае в отношении авиапассажиров возбуждались дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений при пересечении таможенной границы.

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