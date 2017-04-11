Кольцовские таможенники обнаружили в почте когти росомахи
Кольцовские таможенники обнаружили в почтовом грузе необычный предмет — когти росомахи. Предмет был приравнен к холодному оружию и изъят.
Кольцовские таможенники обнаружили в почтовом грузе необычный предмет — когти росомахи. Предмет был приравнен к холодному оружию и изъят.
Как сообщили Накануне.RU в
Как уточнили в ведомстве, подозрение у таможенных инспекторов вызвали изготовленные из стали лезвия длиной 24 см, прикрепленные к деревянной ручке. После этого посылка направилась прямиком к экспертам. Их заключение стало вердиктом: «конструктивно сходное с холодным оружием
Между тем, как оказалось, опасные сувениры встречаются и в сопровождаемом багаже уральских путешественников. Зачастую граждане совершают подобные действия по незнанию, но, как говорится, «это не освобождает от ответственности». С начала года у пассажиров международных авиарейсов кольцовские таможенники выявили девять единиц холодного оружия: восемь кастетов и один сюрикен.
В каждом случае в отношении авиапассажиров возбуждались дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений при пересечении таможенной границы.