В Хворостянском районе на 30 дней продлен карантин по африканской чуме свиней

Это связано с тем, что около с. Владимировка этого района вдоль автодороги Владимировка — Приволжье местные жители обнаружили двух погибших свиней. Они сообщили об этом в местную ветеринарную станцию.

В Самарской областной ветеринарной лаборатории провели исследования и подтвердили предварительный диагноз — африканская чума свиней. После отбора материала для анализов, найденные свиньи были сожжены. В связи с этим ветеринарные службы проводят расследование.

Напомним, что в марте этого года была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней и в четырех селах (Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка) введен карантин.