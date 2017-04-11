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15:08 (мск), источник: Sputnik.by

Кондрусевич о декрете № 3: решить проблему можно за столом переговоров

Митрополит посоветовал властями при изменении резонансного декрета № 3 обратиться к международному опыту.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Все заинтересованные стороны должны собраться за круглым столом и обсудить проблемы, связанные с декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», сказал журналистам во вторник митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«В нашем обществе в связи с “декретом о тунеядцах” прошли демонстрации. Это еще один призыв к тому, что общество должно меняться. Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем», — сказал архиепископ.

По его словам, проблема с налогом на «тунеядцев» к марту обострилась до предела. «Когда я был в аэропорту во Франкфурте и смотрел новости, стало жалко страну, и я обратился со своим призывом ко всем сторонам. Только за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами, есть шанс решить все проблемы», — отметил Кондрусевич.

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Он также высказал мнение, что белорусские власти тоже уже замечают, что декрет нужно исправлять. «Это сложный вопрос. Всем известно, что нужно платить налоги. Наверное, стоит изучать международную практику», — посоветовал архиепископ.

«У нас и богатые и бедные платят одинаковые налоги. Во многих странах мира богатые платят больше налогов, есть дифференциация. Нужно очень серьезно подходить к этим вопросам, потому что здесь затрагиваются судьбы людей», — резюмировал митрополит.

В Беларуси последний срок уплаты социального сбора за 2015 год по декрету № 3 наступил 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты и после нее — на протяжении почти всего марта — белорусские чиновники самого высокого уровня проводили специальные приемы граждан, чтобы разъяснить им положения декрета. Несмотря на эту работу, 25 марта в Минске прошла несанкционированная акция, по итогам которой некоторые граждане были задержаны, за административные правонарушения были осуждены решениями судов более 120 человек. Кроме того, массовые мероприятия, как разрешенные властями, так и нет, прошли в областных и районных центрах.

Ранее 27 марта Кондрусевич обратился к властям Беларуси и оппозиции с призывом начать конструктивный диалог.

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