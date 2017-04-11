Кондрусевич о декрете № 3: решить проблему можно за столом переговоров

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Все заинтересованные стороны должны собраться за круглым столом и обсудить проблемы, связанные с декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», сказал журналистам во вторник митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«В нашем обществе в связи с “декретом о тунеядцах” прошли демонстрации. Это еще один призыв к тому, что общество должно меняться. Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем», — сказал архиепископ.

По его словам, проблема с налогом на «тунеядцев» к марту обострилась до предела. «Когда я был в аэропорту во Франкфурте и смотрел новости, стало жалко страну, и я обратился со своим призывом ко всем сторонам. Только за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами, есть шанс решить все проблемы», — отметил Кондрусевич.