Кондрусевич о декрете № 3: решить проблему можно за столом переговоров
Митрополит посоветовал властями при изменении резонансного декрета № 3 обратиться к международному опыту.
Митрополит посоветовал властями при изменении резонансного декрета № 3 обратиться к международному опыту.
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Все заинтересованные стороны должны собраться за круглым столом и обсудить проблемы, связанные с декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», сказал журналистам во вторник митрополит
«В нашем обществе в связи с “декретом о тунеядцах” прошли демонстрации. Это еще один призыв к тому, что общество должно меняться. Со всех сторон должны быть цивилизованные методы решения проблем», — сказал архиепископ.
По его словам, проблема с налогом на «тунеядцев» к марту обострилась до предела. «Когда я был в аэропорту во Франкфурте и смотрел новости, стало жалко страну, и я обратился со своим призывом ко всем сторонам. Только за столом переговоров со всеми заинтересованными сторонами, есть шанс решить все проблемы», — отметил Кондрусевич.
Он также высказал мнение, что белорусские власти тоже уже замечают, что декрет нужно исправлять. «Это сложный вопрос. Всем известно, что нужно платить налоги. Наверное, стоит изучать международную практику», — посоветовал архиепископ.
«У нас и богатые и бедные платят одинаковые налоги. Во многих странах мира богатые платят больше налогов, есть дифференциация. Нужно очень серьезно подходить к этим вопросам, потому что здесь затрагиваются судьбы людей», — резюмировал митрополит.
В Беларуси последний срок уплаты социального сбора за 2015 год по декрету № 3 наступил 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты и после нее — на протяжении почти всего марта — белорусские чиновники самого высокого уровня проводили специальные приемы граждан, чтобы разъяснить им положения декрета. Несмотря на эту работу, 25 марта в Минске прошла несанкционированная акция, по итогам которой некоторые граждане были задержаны, за административные правонарушения были осуждены решениями судов более 120 человек. Кроме того, массовые мероприятия, как разрешенные властями, так и нет, прошли в областных и районных центрах.
Ранее 27 марта Кондрусевич обратился к властям Беларуси и оппозиции с призывом начать конструктивный диалог.