Королева Британии навестила слоненка Елизавету
Королева Великобритании Елизавета II навестила слоненка, названного в ее честь, сообщает ITV.
Королева Великобритании Елизавета II навестила слоненка, названного в ее честь, сообщает ITV.
Ее Величество вместе с герцогом Эдинбургским Филиппом приняла участие в официальной церемонии открытия центра по уходу за слонами в Уипснейдском зоопарке. Она пообщалась со смотрителями и понаблюдала за их работой.
Центр стал новым домом для девяти азиатских слонов, в том числе для восьмимесячной Елизаветы, которая родилась за день до 90-го дня рождения королевы.
Работой зоопарка заведует Зоологическое общество Лондона, покровителем которого является Ее Величество.