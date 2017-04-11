Жительница Екатеринбурга отсудила у больницы 120 тыс. рублей за сломанную ногу

Установлено, что в октябре 2012 года женщина пришла в Центральную городскую больницу N7, чтобы навестить тяжелобольного брата. Она хотела проветрить помещение и попыталась открыть окно, однако на нее упала фрамуга. Женщина упала на пол и сломала правую ногу.

Отмечается, что пострадавшей сделали несколько операций. Более того, она не смогла присутствовать на похоронах родного брата, из-за чего очень переживала, говорится в сообщении.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с больницы компенсации морального вреда. В суде представители медучреждения просили отказать в удовлетворении иска, доказывая, что пострадавшая сама виновата в получении травмы.

Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил исковые требования и взыскал с больницы 120 тыс. рублей.